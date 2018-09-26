(ÖZEL HABER) 5 bin liralık elektrikli bisikleti çalan hırsız güvenlik kameralarını hesaba katmadı

Bursa'da apartman girişinde bulunan 5 bin lira değerindeki elektrikli bisikleti çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, gece saatlerinde İhsaniye Mahallesi'nde bir sitenin apartman girişinde meydana geldi. Apartmanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, üzerinde mavi tişört ve beyaz pantolon bulunan hırsız, başındaki şapkasıyla yüzünü kapatarak, apartman sakini bir kadının kapıdan çıkmasının ardından içeri giriyor. Etrafına bakan şüpheli, kapı girişinde duran iki bisikletten birini önce alıp dışarı çıkartıyor. Ardından elektrikli bisikleti de alıyor. İki bisikleti çitlerin üzerinden atarak kayıplara karışıyor.

Bisikletin sahibi polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler sitenin güvenlik kameralarını inceledikten sonra şüphelinin eşkâlini belirledi. Poliz zanlıyı arıyor. Bisiklet sahibi Şennur Ay, bisikletinin fotoğraflarını ve güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin kayıtlarını kağıda bastırarak, apartman ve çevresine astı. Mimar olan Şennur Ay, "Geçen pazartesi akşamı bu gördüğünüz alanda iki tane bisiklet vardı. Ben bisikletimi çok sık kullanıyorum. İşlerime onunla gidiyorum, toplantılarıma onunla gidiyorum. Adeta hayatımın her alanında var. Dolayısıyla o bana bir yoldaş değil arkadaş. Bazen yönetimin bana verdiği oda yerine bu giriş yerin koyuyorum. Çünkü sık sık inip kullanıyorum. Şimdi buralara bisikletimin ilanlarını asacağım, etraftaki şantiyeleri gezeceğim. Burada bir sürü kamera var. Kameraları fark etmemiş, gayet güzel görüntüler vermiş'' dedi.