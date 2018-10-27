(Özel Haber) 58 yıl önce ölen dedesinin emniyetten gelen telefonla sağ olduğunu öğrendi

Bursa'da 58 yıl evvel vefat eden adamın kayıtlardan düşmediği için hâlâ sağ gözüktüğü ortaya çıktı.

Emniyet tarafından aranan 58 yaşındaki Enver Koç, 1960 yılında 92 yaşında vefat eden dedesi Salih Koç'un kendisine ölüp ölmediğinin sorulması üzerine neye uğradığını şaşırdı. Enver Koç, dedesinin kendisinin doğduğu yıl olan 1960 yılında hayatını kaybettiğini söyledi. Kendisini arayan emniyet yetkililerinin 1874 doğumlu dedesinin hâlâ sağ gözüktüğünü bildirdiğini anlatan Enver Koç, “Beni telefonla emniyetten aradılar. İfadeye gelebilir misin dediler. Bana Salih Koç ile ilgili olduğunu söylediler. Ben de yeğenim Salih Koç sandım. Ancak 58 yıl önce ölen dedem için çağırdıklarını söylediler. Çok şaşırdım. 1874 doğumlu dedem kayıtlarda hâlâ yaşıyor gözüküyormuş. Dedem öleli 58 yıl oldu. Şu an yaşasaydı 144 yaşında olacaktı. Bu yaşta birinin sağ olamayacağını anlayıp bizi aramışlar. Bu şekilde Türkiye'de 6 milyon ölünün sağ olarak gözüktüğü bilgisi verildi” dedi.