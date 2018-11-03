(Özel Haber) 60 metrelik kuleye tırmandı, vatandaşların yüreğini ağzına getirdi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Anadolu Yakasının en yüksek binasına tırmanmasıyla tanınan macera tutkunu Pavel Smirnov bu kez de özçekim için Bursaspor'un eski stadı Atatürk Stadyumu'nun 60 metrelik aydınlatma direğine çıktı. Bursa manzarası ile bu anı ölümsüzleştiren Smirnov'u direğin tepesinde gören vatandaşlar, "Aklımızı aldın" diyerek tepki gösterdi.

Daha önce yapımı sırasında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 350 metrelik kulesine, Anadolu yakasında bulunan en yüksek binanın çatısına, Bursa'da dünyanın en uzun teleferiğinin direğine tırmanan ve metrobüsün üstünde 12 durak giderek sörf yapan macera tutkunu Smirnov, bu kez de Atatürk Stadyumu'nun aydınlatma direğine çıkarak Bursa manzaralı selfie yaptı.

Önce sevenleriyle eski stadyum çevresinde antrenman yapan Smirnov, yaklaşık 5 dakikada 60 metrelik direğe tırmanarak izleyenlere adrenalin dakikalar yaşattı. Aşağıdan onu gören Bursalılar da "İntihar etmek isteyen birisi var" deyip polise ihbarda bulundu. Ancak kısa sürede özçekim yapan ve Bursa manzarasını görüntüleyen Smirnov 5 dakikada aşağıya indi.

Aşağıya inen Smirnov'a tepki gösteren Bursalılar, "Oğlum aklımızı aldın, yüreğimiz ağzımıza geldi. Çok korktuk. Polis geliyor" dediler. Smirnov da sporcu olduğunu ve antrenman yaptığını, herhangi bir yasa dışı durum olmadığını söyledi.

Vatandaşların polisi araması üzerine olay yerinden uzaklaşan macera tutkunu genç, Bursa'yı çok sevdiğini yeniden geleceğini söyledi.