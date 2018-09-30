(Özel Haber) Ağaçta mahsur kalan Jaguar kurtarıldı

Bursa'da ağaçta mahsur kalan Jaguar isimli kedi, itfaiyenin sepetine çıkan bir hayvansever tarafından kurtarıldı. Kurtarılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yenişehir ilçesi Yenigün Mahallesi'nde Jaguar isimli sokak kedisi, köpeklerin kovalaması sonucu sabah saatlerinde ağaca çıktı. Kedinin seslerini duyan ve mahsur kaldığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile birlikte kediyi tanıyan Abdurrahim Yetim isimli vatandaş aracın sepetine bindi. Yaklaşık 4 saat ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı. Kurtarılma anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.