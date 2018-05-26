(Özel Haber) Alemi cihana satıyor....

Bursa’da "yok denecek kadar az kalan" alem ustalığı yapan Ayhan Savut, (70) dededen kalma mesleğini devam ettiriyor. Camilere alem yapan 70’lik ustanın alemleri Türkiye ve dünyadaki camileri süslüyor. Ayhan Usta, büyüklüğüne göre 7 hafta ve 15 günde bitirdiği cami alemlerini 3 bin ile 15 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıyor. 70 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkartan azimle çalışan usta işçiliğini o kadar özenle yapıyor ki dünyanın her yerindeki camiler için sipariş alıyor. Suudi Arabistan’dan Almanya ve Fildişi Sahilleri ’ne kadar sipariş alıp yapan usta ölünceye kadar bu mesleği sürdüreceğini söyledi.

50 yıldır dünyanın dört bir yanındaki camilere alem yaptığını ifade eden Ayhan Savut (70) “Bu meslek dedemden kalma. Dedem kaymakammış, mesleğini bırakıp babasının mesleğini devam ettirmiş, babam da dedemin mesleğini devam ettirmiş, şimdi bu mesleği ben devam ettiriyorum. Benden sonra bu mesleği yapacak kimse yok. Yaşım 70 ancak 50 yıldır bu mesleği aşkla yapıyorum. Dünyadaki bir çok ülkedeki cami alemlerini ben yaptım. Türkiye’de ise binlerce camiye alem yaptım. Alemleri büyüklüğüne göre 3 bin ile 15 bin lira arasında değişen fiyatlarla yapıyorum. Cami küçükse birkaç gün, büyük ise en fazla 15 gün sürüyor” dedi.