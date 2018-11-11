(Özel Haber) Asırlara kafa tutan kâğıtlar

Hattat Mahmut Şahin'den 2012 yılında hat dersleri almaya başlayan Emrah Yılmaz, el yapımı kağıt sanatını da icra ediyor. Yalova'da bulunan Kağıt Müzesi'nde eğitim alan Emrah Yılmaz, bu işi öğrenip 2 ay önce el yapımı kağıtlar üretmeye başladı. Yılmaz, pamuk ve keten karışımından elde ettiği selülozları suda ıslattıktan sonra bunları tel eleğe alıp bezin üzerine seriyor. Daha sonra preste sıkıp suyunu arındırıyor. Çamaşır gibi ipe asılarak kurutulan kağıtlar, âharlandıktan sonra kullanıma hazır hale geliyor. El yapımı özel kağıtları hattatlar, ressamlar ve meraklıları tercih ediyor. El yapımı asitsiz kağıtlar 500 yıl boyunca hiçbir şey olmadan sağlamlığını koruyor.

Türkiye'de bu işi yapanların sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Avrupa ve Uzakdoğu ülkeleri ile Hindistan'da ise el yapımı kağıt sanatı hayli yaygın. Hatta köklü kağıt fabrikaları eski metotlarla sanatçılar için yüzde yüz pamuk kağıt imal ediyor. Son derece dayanıklı bu kağıtlar genellikle pamuklu tekstil atıklarınden, yani paçavradan imal ediliyor. Çin, Japonya ve Kore'de ise dut ağacı ve pirinç sapından geleneksel metotlarlarla kağıt yapılıyor.

Kağıtta pamuk selülozunu ilk kullanan Ortaasya'da Türkler. Osmanlı devrinde Yalova'da ve İstanbul Kağıthane'de kağıt fabrikaları vardı. Yalova'da bu sanatı canlandırmak için müze de kuruldu.

El yapımı kağıt sanatı hakkında bilgi veren Emrah Yılmaz, “2012 yılında hat sanatıyla tanıştım. Hat yazarken el yapımı kağıtlara ihtiyaç duyuluyordu. Bunlar yurt dışından geliyor ve yüksek fiyatlara satılıyordu. Bu kağıtları üretmeye karar verdim. Yalova'da bulunan Kağıt Müzesi'nde eğitim aldım. 4 aylık eğitimin ardından kendi kağıtlarımı üretmeye başladım. Türkiye'de kağıt üretimini birkaç kişi yapıyor. Ben tam gün çalıştığımda günde 12 tane kağıt yaprağı üretiyorum. Yaptığım el yapımı kağıtlar çok beğenildi, sipariş gelmeye başladı. Bu kağıtların tanesini 40 liradan satmaktayım. Ben bu sanatı Bursa'da öğretmek istiyorum. Resmi kurumlardan bu konuda destek istedim, ama hiçbir destek alamadım. Bu meslek kaybolmaya yüz tutmuş bir meslek” dedi.