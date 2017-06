(Özel Haber) ’Ateş çiçekleri’ belgesel oluyor

Çininin İznik’e has olduğunun tescil edilmesi için çekilen belgeselde İznik’te çini üretimi yapan 46 yıllık çini ustası Adil Can Güven oynuyor. Güven, belgeselde çininin bu zamana kadar herkes tarafından bilinmeyen inceliklerini anlatıyor. İznik’te çekilen belgeselin yönetmenliğini Rana Güngörmez üstlenirken, çekimlerini ise Colin Güngörmüş yapıyor. Belgesel hakkında bilgi veren Adil Can Güven, "Belgeselimizin maksadı 16. yüzyılda yaşamış bir çini ustasının hem hayat hikayesini, hem de İznik çinisini anlatmak. Yapıldığı malzemelerinin ne olduğunu 46 yıllık tecrübemle anlatmaya çalıştım. Yönetmen Rana Güngörmüş ile uzun zamanda senaryosunu hazırladık. Colin Güngörmüş belgeselin çekimlerini idare ediyor. İznik çinisini her memlekette yapılıyor deniliyor. Bu belgeselle birlikte İznik çinisinin İznik’te olduğunu belgelendirmek istedik. Senaryoda 16. yüzyılda yaşamış Bahtiyar ustanın hayat hikayesini canlandıracağız. Burada ustanın patlıcan kırmızısı rengini bulma hikayesini anlatacağız. Bu belgeselde kırmızının nasıl bulunduğu ve yapıldığını anlatacağız. Ayrıca çininin bilinmeyen tüyolarını da bu belgeselin içine yerleştireceğiz" dedi.