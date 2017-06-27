Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2017 09:58

(Özel Haber) ’Ateş çiçekleri’ belgesel oluyor

Bursa’nın İznik ilçesinin dünyaca meşhur çinileri belgesel oluyor.

(Özel Haber) ’Ateş çiçekleri’ belgesel oluyor

27 Haziran 2017 09:58


Çininin İznik’e has olduğunun tescil edilmesi için çekilen belgeselde İznik’te çini üretimi yapan 46 yıllık çini ustası Adil Can Güven oynuyor. Güven, belgeselde çininin bu zamana kadar herkes tarafından bilinmeyen inceliklerini anlatıyor. İznik’te çekilen belgeselin yönetmenliğini Rana Güngörmez üstlenirken, çekimlerini ise Colin Güngörmüş yapıyor. Belgesel hakkında bilgi veren Adil Can Güven, "Belgeselimizin maksadı 16. yüzyılda yaşamış bir çini ustasının hem hayat hikayesini, hem de İznik çinisini anlatmak. Yapıldığı malzemelerinin ne olduğunu 46 yıllık tecrübemle anlatmaya çalıştım. Yönetmen Rana Güngörmüş ile uzun zamanda senaryosunu hazırladık. Colin Güngörmüş belgeselin çekimlerini idare ediyor. İznik çinisini her memlekette yapılıyor deniliyor. Bu belgeselle birlikte İznik çinisinin İznik’te olduğunu belgelendirmek istedik. Senaryoda 16. yüzyılda yaşamış Bahtiyar ustanın hayat hikayesini canlandıracağız. Burada ustanın patlıcan kırmızısı rengini bulma hikayesini anlatacağız. Bu belgeselde kırmızının nasıl bulunduğu ve yapıldığını anlatacağız. Ayrıca çininin bilinmeyen tüyolarını da bu belgeselin içine yerleştireceğiz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 3 ŞEVVÂL 1438
  • 27 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:12
  • Güneş :05:29
  • Öğle :13:18
  • İkindi :17:17
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!