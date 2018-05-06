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06 Mayıs 2018 09:30

(Özel Haber) Ayıların keyifli anları kameralara yansıdı

Bursa Ayı Barınağı’ndaki ayıların keyifli anları kameralara yansıdı.

(Özel Haber) Ayıların keyifli anları kameralara yansıdı

06 Mayıs 2018 09:30

Birbirleriyle adeta güreş tutan ayılar, keyifli gün geçirmenin tadını çıkardı.


Bursa Karacabey ilçesinde bulunan Türkiye’nin tek ayı barınağı Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Ovakorusu Ayı Barınağı’nda yaşayan 74 erişkin, 7 yavru olmak üzere 81 ayının keyfine diyecek yok. Birbirleriyle sürekli oyunlar oynayan ayıların 2 tanesinin keyifli anları kameralara yansıdı. Birbirini yere yatıran 2 erkek ayının oyunu güreş sahnelerini aratmadı. Doğada yaklaşık 30 yıl yaşayan ayıların düzenli beslenmeleri ve iyi bakım koşullarından ömürleri 40 yıla kadar çıkabildiği ise görevliler tarafından aktarıldı.


Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Ovakorusu Ayı Barınağı Şefi Veteriner Hekim Aziz Can Sezer, ayıların özel beslenme programları ile beslendiklerini dile getirerek onları hayatları sonuna kadar barınakta misafir ettiklerini söyledi. Tabiatta 30 yıl yaşayan ayıların bu barınakta iyi bakılmaları sayesinde 40 yaşına kadar hayatta kaldıklarını dile getiren Sezer, “Buradaki tüm personelimizle birlikte hayvanların daha iyi koşullarda yaşamaları için çalışıyoruz” dedi.




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