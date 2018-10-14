(ÖZEL HABER) Barcelona CUP'ta Türkiye'yi Nilüfer FK temsil edecek

Bursa'da faaliyetlerini sürdüren Nilüfer Futbol Kulübü'nün genç kabiliyetleri 26 Ekim'de Barselona'da düzenlenecek Barcelona CUP'a katılarak Türkiye'yi temsil edecek.

İspanya'nın Barselona şehrinde ‘Barcelona CUP' adında düzenlenen ve dünyanın 80 ülkesinden takımların katıldığı futbol turnuvasında, Türkiye'yi Bursa'da faaliyet gösteren Nilüfer Futbol Kulübü'nün 2008-2009 doğumlu genç yetenekleri temsil edecek. Kendi yaş grubunda 16 takımın olduğu kategoride mücadele edecek olan Nilüfer FK, hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. 15 futbolcu, 3 antrenör ve 10 veli ile 25 Ekim'de yola çıkacak olan kafile 4 günlük turnuvayı başarı ile tamamlamayı hedefliyor.

Nilüfer FK'yi 2 buçuk yıldır çalıştıran Antrenör Ayvaz Öztürk, “Biz bu takımı 2 buçuk yıldır kardeşimle beraber çalıştırıyoruz. Türk futboluna iyi futbolcular kazandırmak için kulübümüz kuruldu. Hedefler yavaş yavaş büyümeye başladı. Kabiliyetli çocuklarımızı gördükçe heyecanlandık. Aynı zamanda onların gelişimlerini nasıl biraz daha katkı sağlarız diye düşünüyoruz” dedi.

Barselona fırsatı önlerine geldiğinde velilerle istişareler gerçekleştirdiklerini kaydeden Öztürk, “Yaptığımız istişarelerle İspanya'ya gidebileceğimizi gördük. Barselona tarafından da kabul gördük. Onlar bizimle ilgili belgeler istediler, biz de belgelerimizi gönderdik. Çocukların gelişimi adına güzel bir turnuva olacak diye düşünüyoruz” diye konuştu.

‘Barcelona CUP'a dünyanın çeşitli ülkelerinden 80 tane takımın katılacağını dile getiren Ayvaz Öztürk, “Çok geniş çaplı bir turnuvadır. Dünyanın en ünlü kulüplerinden Barselona, Real Madrid gibi takımlarından bütün küçük yaş scout ekiplerinin orada olduğunu biliyoruz. Çocuklarımızı izleyecekler. Oradaki izlemlerde bizim çocuklarımızdan 1-2 tanesi umarım beğenilir. Turnuvaya Türkiye'den sadece bizim katılmamız bizi onurlandırıyor ama bir tarafından hüzünleniyoruz. Çünkü birçok takımımız orada olması gerekiyor” dedi.

Barselona'ya gidecek olan futbolcu Kaan Demircan ise “3 yıldır burada top oynuyorum. Barselona'ya gideceğimiz için çok heyecanlıyız. İspanya'da iyi bir sonuç almak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Bir başka İspanya yolcusu futbolcu İbrahim Eren Çavuş heyecanlı olduğunu dile getirerek, “Yaklaşık 2 buçuk yıldır bu kulüpte top koşturuyorum. İspanya'ya gideceğim için çok heyecanlıyım. 80 tane takım olacak ve bizim kategorimizde 16 takım olacak bunlarla maç yapacağız. Buradan bütün hocalarıma, arkadaşlarıma ve velilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.