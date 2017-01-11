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11 Ocak 2017 09:00

(Özel Haber) Barınma evi sakinlerinin kimi iş adamı, kimi ressam

(Özel Haber) Barınma evi sakinlerinin kimi iş adamı, kimi ressam

11 Ocak 2017 09:00

Kış aylarında evsizlere sıcak bir yuva olan Bursa Büyükşehir Belediyesi barınma evi, ilginç hayat hikayelerini de barındırıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, evsiz vatandaşlara soğuk kış aylarında kucak açıyor. 450 kişinin sığındığı barınma evinde yatakhane, banyo, oturma salonu, sosyal alanlar bulunuyor. Günde 3 öğün sıcak yemek verilen barınma evi, içinde birbirinden ilginç hayat hikayelerini de içinde barındırıyor. Soğuk kış günlerinde gidecek yeri olmayanlara kapılarına açan barınma evinde her yaştan, her meslekten bulunuyor.
Kimi ressamken sıkıntıya düşüp barınma evinin kapısını çalmış, kimi ise koca fabrikanın batmasıyla bir tas çorbaya muhtaç hale gelmiş. 4 yıldır barınma evinde kalan ressam Halil Özüyanık, bütün dallarda resim yaptığını ve çeşitli yarışmalarda dereceler elde ettiğini söyleyerek, “Çocukluğumdan beri resim yapıyorum. Ama bir elimden tutan olmadı. Ben alaylı ressamım. Bütün sanat dallarını biliyorum. Modern tarzda da resim yapıyorum. Ama bu işten para kazanamadım" dedi.
Özüyanık, "İnsanlar saz, keman, kemençe çalarak sokakta para kazanıyor. Ama benim yaptığım hiç bir resim değer görmüyor. Bizde sanata karşı bir alerji var. Atatürk’ün dediği gibi ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ Türkiye’de sanat bitiyor ve sanat olmayan ülke biter” diye konuştu.
Geri dönüşüm üzerine ticari faaliyetleri olduğunu, geçirdiği hastalık sebebiyle ekonomik dar boğaza girerek kafasını sokacak bir yuvaya muhtaç kaldığını belirten Halil İbrahim Demir ise, 5 yıldır barınma evinde kaldığını söyledi. Demir, “2003 senesinde kimyasalla alakalı bir zehirlenme yaşadım. 2008 yılına kadar tedavi gördüm. Buradaki arkadaşların çoğu durumumu biliyor, 40 kiloya kadar düşmüştüm. Tedavi sonrası yüzde 80-90 sağlığıma kavuştum. 250 elemanımız vardı. Koca fabrika bir anda yok oldu” şeklinde konuştu.
Hayat şartlarının insanı bazı istikametlere zorladığını dile getiren Demir, “İnsanın yarın ne olacağının garantisi yok. Burada 7 gün 24 saat sıcak su, 3 öğün yemek mevcut. Koğuşlar klimalarla 27-28 derece ısıtılıyor. Basketbol, futbol, voleybol ve diğer sosyal imkanlar var. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe olmak üzere emeği geçenlere sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Biz burada aile ortamında yaşıyoruz” dedi.



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