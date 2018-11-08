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(Özel Haber) Bedava yolculuk için ölümü göze aldılar

Bursa’da tramvayın arkasında bedava yolculuk için ölümü göze alan çocukların tehlikeli anları yürekleri ağızlara getirdi.

Bursa'da tramvayın arkasında bedava yolculuk için ölümü göze alan çocukların tehlikeli anları yürekleri ağızlara getirdi.


Bursa'nın en işlek caddelerinden biri olan Altıparmak'ta, tramvayın arkasındaki demirlere oturan 3 çocuk, düşme pahasına yolculuk yaptı. Yoldan geçen otomobillere ve vatandaşlara aldırış etmeyen çocuklar, korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Araçtan görüntülenmelerinin üzerine bir elleriyle de yüzlerini kapatmaya çalışan gençler, tramvayın durağa yanaşıp yavaşlamasıyla, atlayarak gözden kayboldu.

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