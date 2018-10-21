(Özel Haber) Bir futbolcunun göz yaşartan hikayesi

Bursa'ya tedavi için Libya'dan gelen 25 yaşındaki Muhammed Abdülalziz Ebrahi Ahmed Abdullah, 5 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonra hareket edemez hale geldi. Amatör olarak yeşil sahalarda futbolculuk yapan Muhammed, 5 yıldır uzak kaldığı hayallerini oyun konsolunda oynadığı futbol turnuvalarıyla gerçekleştiriyor. Normal zamanda ellerini bile zor kullanan Muhammed'in futbol aşkı tedavisinde de büyük rol oynuyor. Uygulanan fizik tedavinin her geçen gün olumlu mesafe katettiğini belirten Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bursa Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Nurten Küçükçakır, “Muhammed, 5 yıl önce geçirdiği trafik kazası öncesi futbolcu olarak hayatını idame ettiriyormuş. Kazada boynundan yaralandığı için ellerini ve kollarını kullanamaz hale gelmiş. Bize sedye ile geldi. Kendi başına vücudunu kontrol edemiyordu. Daha önce faal olan bir kişi olduğu için bu durum psikolojik olarak da zor olmuş. Yaklaşık 6 aydır kendisini burada ağırlıyoruz. Yaptığımız fizik tedavi ve robotik rehabilitasyon kısmıyla kendisini hareketlendirmeye başladık. Vücudundaki bütün noktaları tek tek hareket ettirmek için farklı uygulamalar gerçekleştirdik” dedi.

Yapılan uygulamalar sonrası çok ciddi gelişimler sağladıklarını belirten Küçükçakır, “Artık oturma dengesi toparladı. Tek başına çok kısa sürede olsa ayakta durabiliyor. Sadece yatakta başını hareket ettirebilen bir hasta için bu çok önemli bir gelişme oldu. Tüm hastalarda olduğu gibi Muhammed için de rehabilitasyon uzun soluklu bir program olacak. Ancak olumlu yönlerini gördükçe bizler mutlu oluyoruz. İnşallah yaklaşık 6 ay sonra kendisini taburcu edeceğiz” diye konuştu.

Abdullah'ın ellerini daha iyi kullanabildiği için yeşil sahalarda gerçekleştiremediğini oyun konsoluyla yaptığını belirten Küçükçakır, “Bu bile bizim için çok büyük bir gelişme. Oynadığı futbol oyununda kendisini yenen daha olmamış. Umarım bu azmini ayağa kalkmakla da gösterir” şeklinde konuştu.