(Özel Haber) Bir oturuşta 4 kilo kestane şekeri yedi

Bursa'ya gelen Sudi Arabistanlı youtuber Hüseyin Cozy, daha önceden yapmış oldu denemelere kestane şekerini de ekledi. Bundan önce 23 kiloluk kuzuyu tek başına yiyen, 4 arkadaşı ile birlikte bir deveyi bitiren Hüseyin Cozy, 4 kilo (200 adet) kestane şekerini 45 dakikada tüketti. Kardelen Kestane Şekeri Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir, “Misafirimiz en başta fabrikamızı ziyaret etti. HÜseyin yemek konusunda iddialı bir youtuber. Fabrikamıza geldiğinde 200 kestane şekerini yiyebileceğini düşünmemiştik. Çünkü 200 kestane şekeri yaklaşık 10 bin kalori demek. Bir yerde duracak diye düşündük. Kestane şekerinin de ne kadar lezzetli olduğunu buradan çıkarabiliriz. En son 4 milyon kişi tarafından izlendiğini biliyoruz. Daha önce 23 kiloluk bir kuzuyu tek başına ve 4 arkadaşı ile de bir deveyi yemiş. Ancak bunun en çok zorlandığı deneme olduğunu söyledi. Biz ilk tepsiden sonra bırakabileceğini düşündük. Ancak 2 tepsiyi de silip süpürdü. Son 20 adede gelene kadar zorlandı. Herkes şunu iyi biliyor ki bu kadar kestane şekeri yenmemeli. Ama yeniyorsa da böyle yenmelidir” dedi.

Başka birinin bunu yapmasının mümkün olmadığını belirten Özdemir, "Fakat önceden hazırlanıp da geldiği için bunu zorlansa da başardı. Ama bunu başka birinin yapması mümkün değil. Beni arayan arkadaşlarım oluyor. ‘Ben de yerdim. Bu adam niye Sudi Arabistan'dan gelmiş' diyorlar. Ama işin aslı bu değil. İnsanların çok yemesini isteriz. Ama her tatlı gibi kararınca yenmesinde fayda var” diye konuştu.