(Özel Haber) Bu armudun tanesi 1 kilo geliyor

Armut dalında 1 lira 50 kuruştan satılıyor.

Türkiye'nin en kaliteli armutlarının yetiştiği Gürsu ilçesinin köylerinde deveci armudu hasadı devam ediyor. Topraklarının verimliliği sayesinde Bursa ovasında yetişen armutların bir tanesi 1 kilonun üzerinde ağırlığa çıkabiliyor. Armut hasadına başlayan üreticinin en büyük sıkıntısı artan masraflara rağmen armudun dalında 10 yıldır aynı fiyattan alıcı bulması. Bir armut bahçesine yılda 25 defa ilaç atılırken, ilaç fiyatlarına gelen fahiş zamlardan dolayı üretici kara kara düşünüyor. Müstahsilin bir diğer sıkıntısı da armuda fazla atılan ilacın zararlı olduğuna inanılması. Armut ağaçlarına attıkları fenni ilaçların tarım müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendiğini belirten üreticiler, “Ayrıca bahçelerdeki armutlardan numune alıp zararlı madde olup olmadığıyla ilgili tahlil yapıyorlar. Armutlarımızda sağlığa zararlı hiçbir madde yok” dedi.

Türkiye'nin çeşitli vilayetlerinden armut toplamak için gelen işçiler işe sabah 7 gibi başlayıp akşam 5'e kadar çalışıyor. Bir işçi günde 600-700 kilo deveci armudu topluyor. Bir işçinin günlük yevmiyesi ise 120 lira civarında.

Gürsu'nun Cambazlar köyünde armut bahçesi olan Hasan Efe, “Armut hasadı 1 hafta erken başladı. Bu yıl rekolte geçen seneye nazaran yüzde 15 daha fazla. Armutlar soğuk hava depolarında saklanıp mart ayına kadar tüketilebiliyor. Bu yıl armut dalında 1 lira 50 kuruştan satılıyor. Yetişmiş bir dönüm armut bahçesi 4-6 ton arası mahsul veriyor. Son zamanlarda ilaç, gübre ve işçilik fiyatlarının artmasından dolayı üretici fazla para kazanamamakta. Deveci armudunun fiyatı 10 yıldır aynı. Ama ilaç, gübre, mazot ve işçilik maliyetleri yüzde yüz artmış durumda. Geçtiğimiz yıl 20 bin lira tutan ilaç masrafı bu yıl 30 bin lira oldu” dedi.

Vatandaşların yetiştirdikleri armutları gönül rahatlığıyla yiyebileceklerini ifade eden Efe, “Biz bu armuda 20-25 defa ilaç atıyoruz. İlaçlarda insanlara zararlı olan etken maddeleri iyice düşürdüler. Devletimiz bu konuda titiz. Bahçelerimize her yıl hasat zamanı tarım müdürlüğü ekipleri gelip numune alıyor. Yapılan tahlillerde ilaç kalıntısına rastlanırsa büyük meblağlarda para cezası kesiliyor” şeklinde konuştu.