(Özel Haber) Bu kuyruğun başı var sonu yok

Bursa'da uzun tiyatro kuyruğunu görenler, bir iş yeri açılışında hediye dağıtıldığını sandı.

Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Dede Efendi Salonu'nda sahnelenecek olan Minyonlar Müzikli Çocuk Tiyatrosu'nun gösterisini izlemek isteyen çocuklar sonu bitmeyen kuyruk oluşturdu. Yüzlerce metre uzunluğunda kuyruğu görenler ise promosyon kuyruğu sandı. Kuyruğa girenlere bu kuyruğun ne kuyruğu olduğunu soran vatandaşlar, tiyatro gösterisi için olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Ülkemizde son yıllarda fazla rağbet gösterilmemesinden yakınılan tiyatro için uzun kuyruk oluşturulması herkesi şaşırttı. Ailelerinin elinden tutan çocuklar oyunu izlemek için saatlerce kuyrukta bekledi. Girişte ücretlerini ödeyen aileler gösteriyi büyük bir keyifle izledi.