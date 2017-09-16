(ÖZEL HABER) Bu makine 131 yıldır hiç durmadan nakış işliyor

Osmangazi ilçesinde 49 yıldır nakış işi yapan Ergün Pidecioğlu, ustasından kalan 131 yıllık ve hâlâ ilk günkü gibi çalışan nakış makinesiyle seccadeleri büyük bir maharetle işliyor. Ergün Pidecioğlu’nun işlediği seccadeler başta İran olmak üzere Orta Doğu’daki birçok evde kullanılıyor. 49 yıl önce Yugoslavyalı bir ustanın yanında başladığı nakış işini sevgi ve sabırla yapmaya devam eden Ergün Pidecioğlu, "Bu işi yapan son neferleriz. Bizden sonra nakış sanatını devam ettirecek genç nesil yok. Çok zevkli bir iş. Öğrenen bu işi seviyor. Sanata dayalı bir mesleğim var. Eskiden daha çok geçerliydi. Şimdilerde daha az biliniyor. Komple sanattan oluşuyor. 49 senedir bu işi yapıyorum. Gideceği yere kadar gidecek. 11 yaşındayken bir akrabamın tavsiyesi üzerine Yugoslavya’dan gelen ustamın yanına verdiler. 8-10 sene sonra kalfalık derecesine ulaştım" dedi.

Bir zamanlar çırak yetiştirse de bu işin nesli tükenen işler sınıfına girdiğini ifade eden Pidecioğlu, "Eleman yetişmiyor. Bir nesil bırakamıyoruz. Çok güzel bir iş, ama piyasanın şartları fabrikasyona döndü. Nasıl ki yorgancılık unutulduysa, biz de unutuluyoruz. Elimizden tutan bir dernek, devletin bir yardımı olsa bu sanat yok olmaz. Bugün Avrupa’da bilinen bir iş. Ama ne yazık ki unutulmaya yüz tuttuk. Biz rahmetli olunca kimse kalmayacak. Benimle birlikte başlayan arkadaşların yüzde doksanı vefat etti. Biz tek kaldık. Şimdiki gençler rahat iş arıyor" şeklinde konuştu.

Makinesinin tarihi eser olduğunu söyleyen Pidecioğlu, "35 seneden beri aynı makineyi kullanıyorum. Aileden birisi oldu. Makinem Fransız yapımıdır. Tayvan malı makineler aldık, 3 sene kullanamadık. Ama benim makinem 1876 senesinden beri hizmet veriyor sanki sandıktan yeni çıkmış gibi hiçbir arızası yok. Ekmeğimizi çıkarıyoruz" diye konuştu.

Pidecioğlu, "Son senelerde sadece seccade yapıyoruz. İslam ülkeleri seccadeye ilgi gösteriyor. Avrupa’nın birçok ülkesine yatak örtüsü yapıyorduk, lakin fabrikasyonlar çıkınca yatak örtüsü siparişi azaldı. Şu anda meslektaşlarımla birlikte sadece seccadeye yöneldik. Seccadeleri Irak, İran, Suriye’ye gönderiyoruz. İranlılar seccadeleri büyük istiyor. İranlıların inanışlarına göre namaz kılan insanın eteklerinin seccadeden dışarı çıkmaması gerekiyormuş. Seccadelerin enlerini 95 santim, boylarını ise 140 santim kesiyoruz. Yorgan gibi seccade oluyor" dedi.