(Özel Haber) Bursa lavanta kokacak

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından üretimine başlanan aromatik ve tıbbî bitkiler, Bursa'nın hem havasını, hem de görünümünü değiştirecek.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, alternatif ürün olarak aromatik ve tıbbî bitkilerin üretimine hız verdi. Sürekli yeşil, yanmaya dirençli, çok az bakım ve masrafla yetişen bitkiler olarak Bursa fidanlığında 400 metrekare sera alanında çelik ile lavanta, lavantin, adaçayı, biberiye üretiliyor. Erozyonu önlemek maksadıyla meyilli bölgelere, enerji nakil hatlarının altına, ağaçlandırılan bölgelerdeki boşluklara, yol kenarlarına ve maden ıslah sahalarına dikilen aromatik ve tıbbî bitkiler, ayrıca gelir kaynağı olacak. Tıbbî ve aromatik bitkiler, kırsal kalkınmanın yanı sıra ülke ekonomisine katkı sağlayacak.

Bu tür ürünlere dünya pazarında büyük talep olduğunu belirten yetkililer, geleneksel olarak alternatif tıp, bitki çayı ve baharat olarak tüketildiğini ve kozmetik ve ilâç sanayiinde de hammadde olarak kullanıldığını ifade etti. Daha da yaygınlaştırılarak katma değeri yüksek ürün elde etmeyi hedeflediklerini belirten yetkililer, “Şu anda Bursa, Amasya, Adapazarı, Konya, İzmir, Muğla, Balıkesir, İstanbul, Antalya, Mersin, Isparta, Adana ve Eskişehir'de orman fidanlık müdürlüklerinde üretiliyor. Bursa'nın üretim programında ilk 15 bin fidan olarak yapıldı. Son bahar döneminde 35 bin fidan üretildi. Yaz döneminde 50 bin fidan olması hedefleniyor. Yeni seraların inşasıyla üretim adedi ve tür sayısı artacak” dedi.