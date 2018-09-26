(Özel Haber) Bursa ormanlarını tehdit eden böcek

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kayın ağaçlarında zararlı bir böcek tespit edildi. Orman yetkilileri, ilk defa görülen ve türü bilinmeyen böcekten numune aldı.

İnegöl-Domaniç kara yolunun Arapoturağı mevkiindeki ormanlık alandaki kayın ağaçlarında henüz türü belirlenemeyen böcekler görülmeye başlandı. Durumu fark eden vatandaşlar İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Bunun üzerine Bursa'dan yardım istendi. Orman Zararlarıyla Mücadele Bursa Şube Müdürü Özdem Açıcı ve İnegöl Orman İşletme Müdürü Nejdet Güdül söz konusu alana giderek incelemelerde bulundu. Güdül, "Daha önce kayın ormanlarında rastlamadığımız bir böcek türüyle karşı karşıyayız. Bunu tespit etmek için Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yardım istedik. Bugün buradan numune alıp sahayı gezeceğiz. Aldığımız numuneleri böcek türünün tespiti için üniversiteye göndereceğiz. Böcek türü tespit edildikten sonra, ona göre mücadele türü tespit edilecek. Gördüğümüz kadarıyla böcekler yaprakları yiyen bir tür. Ağaçların büyümesine bir etkisi yok, lakin büyümesini azaltıcı bir tesiri var. Kayın ormanlarında ilk kez böyle bir olaya şahit oluyoruz. Böceğin türünü tespit ettikten sonra mücadele metodunu belirleyeceğiz" diye konuştu.