(Özel Haber) Bursa Sahilleri’nde çevre felaketi...

Vatandaşlar yüzmek yerine suntalara basarak denizin üstünde yürüyor. Mobilya atıklarının bir gemiden atıldığı sanılıyor.

Gemsaz sahiline vuran ve nereden geldiği belli olmayan binlerce ton sunta 2 kilometrelik şeridi kapattı. Tatil sezonu olması sebebiyle hafta sonu denize girmeyi planlayan tatilciler kıyıya vuran suntalardan denize giremiyor.

Kıyıdan 100 metre uzakta beliren mobilya yapımında kullanılan binlerce ton sunta balyalar halinde Gemsaz sahilini kapladı. Bir anda 2 kilometrelik sahilin tümünü kaplayan suntalar sebebiyle vatandaşlar paniğe kapıldı. Kıyıya vuranların sunta olduğunu anlayan vatandaşlar derin bir nefes alırken, denize giremediklerini söylediler. Suntaların kıyıdan temizlenmesini ve sorumluların bulunmasını isteyen Gemsaz sakinleri, Çevre Şehircilik Bakanlığı’nı göreve davet etti.

Binlerce ton suntanın kıyıya nereden geldiği bilinmezken, bölgede ticari liman olması sebebiyle sunta yüklü gemiden atıldığı tahmin ediliyor.

Bölgeden yaşayan vatandaşlar; "Dün saat 16:00’da kıyıdan 100 metre açıkta biranda yüzeye bir şeyler çıkmaya başladı. Biz denizin içinde bir şeyler çıktığını zannederek paniğe kapıldık. Denizin ortasında belirenler rüzgarın etkisiyle kıyıya vurdu. Gidip baktığımızda bunların sunta olduğunu gördük. Gemsaz’ın 2 kilometre sahili tamamen suntayla kaplandı. Hiç bir şekilde denize giremiyoruz. Yetkililerin bir an önce denizdeki suntaları temizlemesini istiyoruz" dedi.