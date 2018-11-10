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(Özel Haber) Bursa'da 9,05'te trafiği böyle durdurup Atatürk'ü andılar, o anlar havadan görüntülendi

Bursa’da yüzlerce vatandaş saatler 9.

Bursa'da yüzlerce vatandaş saatler 9.05'i gösterdiğinde trafikte araçlarını durdurup yolda bayrak açarak ölümünün 80, yılında Atatürk'ü andı. O anlar da havadan görüntülendi.


Saatler 9.05'i gösterdiğinde Bursa İzmir karayolunda çift taraflı ilerleyen sürücüler araçlarını durdurarak saygı duruşuna geçti. Araç sürücülerine çevrede bulunan esnaf da yolda bayrak açarak destek verdi. Vatandaşlar saygı duruşuna katıldı. Bursa İzmir yolunun çift taraflı kapatılması drone ile havadan görüntülendi. Araç sürücüleri saygı duruşunun ardından hareket ederek yolu trafiğe açtı.

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