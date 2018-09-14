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(Özel Haber) Bursa'da birçok evi su bastı

Bursa’da dün gece etkili olan şiddetli yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü.

Bursa'da dün gece etkili olan şiddetli yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Rögarların tıkanması üzerine su basan birçok evi vatandaşlar kovalarla boşaltmaya çalıştı.


Bursa'da yaklaşık iki saat süren sağanak yağmur nedeniyle caddeler göle dönerken, birçok ev ve işyerini de su bastı. Vatandaşlar evlerinde mahsur kalırken eşyaları da kullanılamaz hale geldi. Gölete dönen evlerde halı, buzdolabı, çamaşır makinesi, elbise dolapları, televizyon ve birçok ev aleti zarar görerek kullanılamaz hale geldi. Evi su basan vatandaşlar ellerine aldıkları kovalar ile suları boşaltmaya çalışırken, sokağa çıkanlar ise yürümekte zorluk çekti. Evleri sular içinde kalan vatandaşlar, her yağış sonrası bunu yaşadıklarını, yetkililerin bu duruma bir el atmasını istedi.


Merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde evi su altında kalan afetzede,”Yaklaşık iki saattir biz yağmur altında suyu boşaltmaya çalışıyoruz. Alt kat komşumuz taşınmak üzereydi. Bütün eşye mahvoldu. Mağduriyetimizin karşılanmasını istiyoruz. Zararı tahmin edemiyorum ama halılar, mobilyalar zarar gördü. Buzdolabı neredeyse yanacaktı, zar zor yetişebildik, fişini çekebildik.” diye konuştu


Evi sular altında kalan başka bir afetzede ise,” Şu anda 3-4 bin liralık zarara uğradım. Annem akciğer kanseri 12 senedir tedavi görüyor. Çocuğumda rahatsız, 5-6 gündür hastanede yatıyor, oda epilepsi hastası, cihaza bağlı. Sürekli bu şekilde olduğu zaman çocuk akciğer enfeksiyonu geçiriyor, hastaneye yatırılıyor. Yarım saat içerisinde bu hale geldi. İkinci, üçüncü seferdir evi temizliyoruz. Üst katlara çıkıp yatacağız başka yatacak yerimiz yok.” diye konuştu.


Su baskını yaşayan vatandaşlar, geceyi komşularında geçirmek zorunda kalırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ ekipleri de tıkanan atık su borularının arızasını gidermek için çalışma başlattı.

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