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12 Eylül 2017 11:29

(Özel Haber) Bursa’da bisikletçinin kazası kask kamerasına yansıdı

Bursa’da yola çıkan minibüse çarpan bisiklet sürücüsü, kaskı sayesinde kazayı yaralı olarak atlatıp, hastaneye kaldırıldı.

(Özel Haber) Bursa’da bisikletçinin kazası kask kamerasına yansıdı

12 Eylül 2017 11:29

Olay anı kaska takılan aksiyon kamerasına kaydedildi.


Edinilen bilgiye göre, bisikleti ile her gün olduğu gibi işyerine bisikletle gitmek için evinden çıkan M.Refik Kaleli, Altıparmak Caddesinden Kükürtlü Caddesine inerken, minibüsün aniden yola çıkmasıyla bu araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bisikletinden fırlayan Kaleli, kaskı sayesinde kazayı yaralı olarak atlattı. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptığı Kaleli, Çekirge Devlet Hastanesinde tedaviye alınırken, durumun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.


Polis kaza ile soruşturma başlattı.




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