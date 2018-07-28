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28 Temmuz 2018 14:17

(Özel Haber) Bursa’da kereste fabrikası alev alev yandı

Bursa’da palet üretimi yapılan kereste fabrikası alev alev yandı.

(Özel Haber) Bursa’da kereste fabrikası alev alev yandı

28 Temmuz 2018 14:17

Çok sayıda itfaiye ekibi, zeytin ve incir bahçelerinin içinde bulunan kereste fabrikasına müdahale ederken zor anlar yaşadı.


Olay, öğle saatlerinde Mudanya ilçesi Yörükali Köyü’ndeki kereste fabrikasında meydana geldi. Zeytin ve incir bahçelerinin içinde bulunan kereste fabrikası bir anda alev aldı. Fabrikalara palet üretimi yapan fabrikadaki yangın kısa sürede tüm işyerini sardı. Alevler gökyüzüne yükselirken, vatandaşlar itfaiye ve jandarmadan yardım istedi.


Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti ancak geriye kül yığınları kaldı.


Jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlattı.




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