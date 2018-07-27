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27 Temmuz 2018 09:48

(Özel Haber) Bursa’da motosiklet kazası kameralara yansıdı, sürücü kılpayı ölümden döndü

Bursa da yaşanan motosiklet kazası, kask başta olmak üzere koruyucu kıyafetlerin önemini bir kez daha ortaya çıkardı.

(Özel Haber) Bursa’da motosiklet kazası kameralara yansıdı, sürücü kılpayı ölümden döndü

27 Temmuz 2018 09:48


Bursa-Ankara yolu Cumalıkızık mevkiinde meydana gelen kaza, bir servisin kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Trafiğin yavaş seyrettiği anda kaydedilen görüntüde arkadan gelen motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek kaydı. Devrilen motosikletten düşen sürücü yanından geçen araca çarpmaktan ve diğer aracın altında kalmaktan da son anda kurtuldu. Kazada can kaybı olmaması sevindirdi.


Kask takmadan ve diğer güvenlik önlemlerini almadan kullanılan motosikletlerin ölüm riskini arttırdığını söyleyen uzmanlar ise "Motosiklette mutlaka kask kullanılmalı. Her sürücü özel bot, pantolon, mont, eldiven ve standartlara uygun kask giymeli" uyarısında bulunuyor




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