Bursa-Ankara yolu Cumalıkızık mevkiinde meydana gelen kaza, bir servisin kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Trafiğin yavaş seyrettiği anda kaydedilen görüntüde arkadan gelen motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek kaydı. Devrilen motosikletten düşen sürücü yanından geçen araca çarpmaktan ve diğer aracın altında kalmaktan da son anda kurtuldu. Kazada can kaybı olmaması sevindirdi.

Kask takmadan ve diğer güvenlik önlemlerini almadan kullanılan motosikletlerin ölüm riskini arttırdığını söyleyen uzmanlar ise "Motosiklette mutlaka kask kullanılmalı. Her sürücü özel bot, pantolon, mont, eldiven ve standartlara uygun kask giymeli" uyarısında bulunuyor