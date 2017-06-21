(Özel Haber) Bursa’da sokak ortasında dehşet kamerada...

Dürümcüde başlayan tartışma sonrası bir kişi sokak ortasında tabancayla vuruldu. Hızını alamayan öfkeli 4 kişi yerde yatan yaralıyı tekmeleyerek darp etti. Polis olaydan sonra koşarak kaçan 4 kişiyi arıyor.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre 39 yaşındaki Savaş A. Altıparmak caddesi istikametine yürüdüğü sırada yol üzerindeki bir dürümcüye girdi. Burada bir müddet kalan Savaş A. daha sonra dışarıya çıktı ve bir kişiyle konuşmaya başladı. Tam bu sırada dürümcünün önündeki taburede oturan kimliği belirsiz bir kişi silahını çıkarıp Savaş A.’ya ateş etmeye başladı. Yaralanan Savaş A. yere düştü.

Silahlı kişi yanına kadar gelerek silahı başına doğrulttu. Şahsın üzerine doğru hamle yapan Savaş A. yeniden yere düştü. Bu sırada olay yerine gelen 3 kişi, yerde yatan yaralıya tekme atmaya başladı. Kimliği belirsiz şahıslar daha sonra koşarak kaçtı. Yaralı halde yerde yatan Savaş A. çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ambulansıyla Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaklaşık iki dakika süren olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, olaydan sonra kaçan kimliği belirsiz 4 kişinin peşine düştü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.