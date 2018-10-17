(Özel Haber) Bursa'da tarihi hanı cezaevine çevirdiler

Bursa'da 600 yıllık hanın yolu demir parmaklıkla kapatıldı. İçinde dükkanlar bulunan tarihi han adeta cezaevine döndü.

Ulucami yanında bulunan ve 600 yıl önce Sultan Yıldırım Beyazıt tarafından Vaiziye Medresesi olarak yaptırılan hanın yolu demir parmaklıklarla kapatıldı. Ulucami yanından hana girişi sağlayan yol, handa 4 dükkanı bulunan Ali Küçük isimli esnaf tarafından kapatıldı. Küçük, dükkanlarının önünden geçen yolu kendisinin olduğu gerekçesiyle tel örgüyle kapattı. Arka taraftan bir yolu bulunan handa esnafın işi büyük oranda düştü. 6 ay öncede kapatılan yol belediyenin devreye girmesiyle açılmıştı.

Yolun tekrar kapatılmasıyla hanın cezaevine döndüğünü belirten esnaf, "Komşularımızla demir parmaklıkların arkasından konuşuyoruz. Yetkililerin bu duruma acilen çare bulmasını istiyoruz. Yıllardır bu handa dükkan işletiyoruz. İlk defa böyle bir durumla karşılaştık. Burada dükkanı bulunan bir esnaf, hanın yolunu kendisinin olduğu gerekçesiyle kapattı. Biz çok mağdur durumdayız. Belediyeden gelip incelediler, ama bir netice çıkmadı. Bu durum buraya hiç yakışmadı. Hana Ulucami'nin karşısındaki ana kapıdan giren müşteriler demir parmaklıklarla yolun kapalı olduğunu görünce geri dönüyor. Burada 20 esnaf mağdur. 6 ay önce de bu yol kapatılmıştı. Basında duyulmasının ardından belediye araya girip yol açılmıştı. Şimdi tekrar kapatıldı" şeklinde konuştu.