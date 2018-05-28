Civarda yaşayan vatandaşların görmediği su samuru, porsuk, oklu kirpi, yaban kedisi, geyik, çakal ve kurtlar kameraya takıldı. Doğa meraklısı olan Öğretim Görevlisinin şimdiki hedefi ise bölgede yaşadığına dair izler bulunan vaşakı görüntülemek.

Uludağ Üniversitesi Büyükorhan Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Öğretim Görevlisi İsmet Ceyhun Yıldırım, Büyükorhan ilçesinin farklı noktalarına kurduğu foto kapan ve kameralarla bölgede varlığı pek bilinmeyen hayvan türlerini görüntülemeyi başardı. Ceyhun, ilçenin farklı noktalarına kurduğu kamera ve foto kapanlarla bu bölgede yaşadığı bilinmeyen oklu kirpi, porsuk, su samuru, yaban kedisi, geyik, çakal ve kurt hayvanlarını görüntülemeyi başardı. Uzun zaman bu hayvanları görüntülemek için uğraşan Yıldırım’ın şimdiki hedefi bölgede yaşadığına dair izler bulduğu vaşak görüntüsünü kaydetmek.

2012 yılından itibaren av ve yaban hayatını korumak için eğitim verildiğini ifade eden Uludağ Üniversitesi Büyükorhan Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Öğretim Görevlisi İsmet Ceyhun Yıldırım, “Öğrencilerimiz günümüzde yoğun insan baskısına maruz kalarak tehdit altında olan biyolojik çeşitliliği tanıyarak, izleme ve koruma çalışmalarının nasıl yapılacağına dair teknik ve felsefik olarak yetişiyorlar. Mezun olduklarında Orman Bakanlığı bünyesinde yaban hayatı teknikeri olarak istihdam edilmektedirler.Okulumuzun bulunduğu ilçe coğrafik olarak özel bir konumda yer alıyor. Karasal iklim ve Akdeniz iklimi etkisi altında alanlar mevcut. Dolayısıyla farklı ekolojik koşulara sahip yaşam ortamlarının varlığı sayesinde canlı türleri de çok çeşitli. İnsan nüfus yoğunluğu da az olunca canlılar için önemli bir sığınak haline gelmiş durumda. Biz bölgedeki yaban hayatını izlemeye öğrencilerimizin de katıldığı arazi çalışmaları ile devam ediyoruz” dedi.

“Şu ana kadar az görülen türleri görüntüledik”

Kamera tuzaklarıyla nadir hayvan türlerini görüntülediklerini belirten Yıldırım, “Türkiye ölçeğinde sayılarının azaldığını tahmin etiğimiz türlerin varlığını tespit ettik. Bunların en ilginç ve sayıca az olanları oklu kirpi, porsuk, su samuru, yaban kedisi, geyik ve bir çok hayvanı görüntüledik. Bölge doğal dokusunu önemli ölçüde koruyor. Bu türlerin varlığını sürdürebilmesi için yaşam ortamlarını tahrip edici faaliyetlerin ortaya çıkmamasını ümit ediyoruz. Popülasyonların sağlığı için bazı habitat iyileştirme tedbirlerinin alınması ve bir takım yönetimsel özelikle iyileştirici ormancılık müdahalelerin yapılması gerekiyor. Yerel yönetimlerin destek çıkması ve koordinasyon sağlanması durumunda daha kapsamlı izleme ve etkili koruma çalışmaları gerçekleştirebiliriz” şeklinde konuştu.