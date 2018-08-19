(Özel Haber) Bursalılardan Menderes ve arkadaşlarına vefa

6 ayda hazırlanan heykel yakında ilçenin merkezindeki Adnan Menderes Meydanı’na konulacak.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan 14 Mayıs 1950 tarihinin önemli bir gün olduğunu belirterek, "Demokrat Parti, "Yeter söz milletindir" sloganıyla 1960’a kadar Türkiye’de demokratik hayata bir serbestlik yeni bir vizyon kazandırmıştır. Demokrat Parti iktidarının unutulmaz şahsiyetleri var. Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu; bu demokratik hayatta sonu faciayla biten bir dramın hikayesini anlatıyorlar. Eğer demokraside biz seçilenlerin hakkını hukukunu savunamazsak, demokrasinin kurallarıyla yerleşmesinin mümkün olmadığını görüyoruz. Vesayetin ve askeri darbelerin ülkeyi ne kadar geri götürdüğünü 15 Temmuz sürecinde çok daha iyi anladık. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün dünyaya artık milletin sesinin hakim olması gerektiğini, vesayetin bitmesi gerektiğini haykırdı. Onlarca ihtilal teşebbüsü, askeri darbeler, vesayet hazırlıkları ve bunlarla geçen bir demokrasi hayatımız var. Biz seçtiklerimizi asarak cezalandıran tarihi yaşadık. Bu bir kara lekeydi. Menderes ve arkadaşları bu ülkeye büyük hizmet ettiler. Onları unutmak mümkün değil. O günlerde yapılan büyük hizmetleri hatırladığımız gibi elim hadisenin bir daha seçilmişlerin başına gelmemesi için duyarlılık gösteriyoruz. Yakın zamanda Adnan Menderes Meydanı’nda bu eseri halkımızla buluşturacağız" dedi.

Ahşap sanatçısı Cengiz Dönmez de, kınalı kavaktan tek parça olarak işlediği heykeli 6 ayda hazırladığını ifade ederek, "Ülkenin seçilmiş başbakanını ve arkadaşlarını 7 bölge 67 vilayetin desteğini aldıktan sonra darbeyle asmak demokrasi tarihimize leke düşürdü. Bu heykel üzerinde 6 aydır çalışıyor um. Tek parça bir ağaçtan yapıldı. Sadece Fatin Rüştü Zorlu’nun arka tarafındaki bayrak boyunu yükseltildi. Kınalı kavak denilen büyük bir ağaçtan yaptık . 3 ayda bitecek bir işti ancak biz biraz daha uzattık. İnsanların göreceği bir yere konulacak. Yüzlerinde ifade değişikliği olmaması için uzattık. Yontma sanatıyla, el emeğiyle inşa edildi. Adnan Menderes bu bölgede çok yer etmiş bir kişilik. Siması belli. Diğerlerini, Fatin Rüştü Zorlu Hasan Polatkan’ı yeni nesil tanımıyor olabilir. Ova köylerinde insanlar Adnan Menderes’e hayranlık duyar. Herkes ilk görüşünde tanıyor" diye konuştu.

Mustafakemalpaşa Belediyesi, Adnan Menderes ve arkadaşlarının heykelini belediye binası önündeki meydanda eylül ayı içinde açmayı planlıyor