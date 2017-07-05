(Özel Haber) Bursa’nın çevre konusunda yetki azmi

kez başvurmaya hazırlanıyor. Başkan Recep Altepe, 8 yılda 5 kez başvurduklarını hatırlatarak, "Sorumluluk bizde, düdük başkasında. Bursa olarak Türkiye genelinde pilot il olalım. Bakanlık; denetim ve yaptırım yetkisini bize versin, çevre konusunda sıkıntıları çok daha kolay aşarız" dedi.

Başkan Recep Altepe, yaklaşık 8 yıllık görev süresince çevre konusunda daha hızlı ve kararlı adımlar atabilmek için bakanlıktan yetki devri istedi. Son olarak Aralık 2016’da yapılan 5.başvuruya 2017 yılının baharında olumsuz cevap geldi. Bakanlığa 6.kez başvuracaklarını belirten Başkan Altepe, "Şehirler açısından çevre çok önemli. Çevre bize emanet. Gelecek kuşaklara miras bırakacağız. Örnek olmaya gayret ediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü’nün Türkiye’deki ana partneri Bursa Büyükşehir Belediyesi. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ni de kuran Bursa Büyükşehir Belediyesi. 9 yıldır da başkanlığını bizler yürütmüş oluyoruz. Amacımız örnek projelere imza atabilmek. Yaşam kalitemizi arttırabilmek. İnsanlar sağlıklarını kaybetmesinler. Sağlıklarını kaybettikten sonra bulmaları oldukça zor ve masraflı. Bizler de sağlığı tehdit eden tüm bu unsurlarla mücadele etme konusunda yetkiler istiyoruz. Büyükşehir Belediyemiz olarak araçların egsoz denetim yetkisi dahi bizde değil. Bunlar bizde olursa, çevreyi kirletici çalışmalar yapan, çevreye karbon salınımı yapan, kontrol dışı çalışan firmalar, dereleri, havayı, suyu kirleten firmalara uygulama yapabilelim. Vatandaş bize talepte bulunuyor. Biz de bakanlığımıza 5. defa başvurduk ama yine olumlu cevap alamadık. Tekrar yenileyeceğiz. Yetkileri vereceklerini söylüyorlar. Amacımız; burada yakın mesafede bu kirliliklerle mücadele etmek. Daha sağlıklı bir toplum, daha sağlıklı bir şehir olmayı amaçlıyoruz. Onun için bu yetkileri istiyoruz verileceğine inanıyoruz” dedi.

Bursa’da atık su deşarjı, tıbbi atık denetimi, sanayi kaynaklı hava emisyonları, gemi atıkları denetimi konusunda Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkili. Bursa Büyükşehir Belediyesi kendisine gelen çevre şikayetleri konusunda hemen ekiplerini gönderip fotoğraflama ve tutanak tanzim ediyor. Gereği için ise Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne evraklar gönderiliyor. Bu tespitlerin akibetleri konusunda ise bilgi sahibi olmuyor. Çevre konusundaki işletmelere yönelik cezalar 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar artabiliyor. Ayrıca çevre kirliliğine sebep olan işletmeler kapatılabiliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu konularda yetki devrini alması durumunda, güçlü ekiplerle daha hızlı 24 saat denetim ve yaptırım uygulama şansı olacak.