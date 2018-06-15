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15 Haziran 2018 10:36

(Özel haber) Bursa’nın dağ kirazı 8 liradan ihracatı bekliyor

Türkiye’nin en önemli ihracat ürünlerinden biri olan Napolyon cinsi kiraz bu yıl 7-8 TL’den ihraç edilmeyi bekliyor.

(Özel haber) Bursa’nın dağ kirazı 8 liradan ihracatı bekliyor

15 Haziran 2018 10:36


Türkiye’nin kiraz üretiminde önemli bir yere sahip olan Bursa’nın Keles ilçesinde yetiştirilen Napolyon cinsi kiraz birçok ülkeye ihraç ediliyor. Keles’in mahallelerinde yetişen kiraz başta Rusya olmak üzere, Almanya, İngiltere ve Ortadoğu ülkelerine satılıyor. Geçtiğimiz yıl kilosu 7 ila 8 TL arasında alıcı bulunan kirazın bu yılda o rakamlara satılması bekleniyor. Kiraz bahçelerinde bolluk olduğu görülürken, çiftçiler son bakımlarını yapıyor. 1 hafta - 10 gün içinde toplanmaya başlayacak olan kirazın boyu ve lezzeti diğer kirazlara göre farklılık gösteriyor.


Kiraz yetiştiriciliği yapan Mustafa Kaplan, kirazların verimli olduğunu belirterek, “Kirazlarımız bu yıl Allah’a şükür güzel, verimli. Kalite olarak da hava şartlarından dolayı iyi denilebilir. Geçen yıl 7-8 TL’den ihracata verdiğimiz kirazlarımızı da 1 hafta 10 gün sonra toplamaya başlayacağız. İhracatçılar gelip alımlarını yapacaklar. Kirazımı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Piyasa şartları bu yıl oluşmadı ama bu yıl da 8 TL’den kirazımızı vermeyi planlıyoruz” dedi.




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