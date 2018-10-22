İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel Haber) Bursa'nın dağ yörelerini domuzlar bastı

Bursa’nın dağ yörelerini domuzlar bastı.

Bursa'nın dağ yörelerini domuzlar bastı. Avcılar; Keles ilçesinde 475, Harmancık'ta ise 200 kiloluk domuz avladı.


Bursa'nın Keles ve Harmancık ilçelerinde ekili tarlaları talan eden yaban domuzları, köylüleri canından bezdirdi. Son zamanlarda tarlalarına dadanan dev yaban domuzları olduğunu fark eden köylüler, son çareyi avcılardan yardım istemekte buldu.


Sürek avına çıkan Keles ve Harmancık Avcılar ve Atıcılar Kulübü 2 gün boyunca iz sürüp Keles'te 475 kilo Harmancık'ta ise 200 kilo ağırlığında yaban domuzunu avlayıp, çiftçileri bu dertten kurtardı.


Dev yaban domuzlarını avlayan Harmancık Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanı Mustafa Balı, "Bursa'nın dağ yörelerinde çok fazla domuz popülasyonu var. Tarlalarımızı talan eden, yaban domuzları ana yola çıkarak trafik güvenliğini de tehlikeye sokuyor. Mağdur çiftçilerimizin talebi üzerine ava çıktık. Köylülerimize zarar veren korkutan yaban dev domuzlarını bulup, zor da olsa avladık. Dev domuzları bir kaç arkadaş anca öldürebildik” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.