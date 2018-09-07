Hazine ve Maliye Bakanlığı kamudaki israfın önüne geçmek için bütün resmî kurumlardan araç envanterini talep ederken, bu tasarruf planını 10 ay önce hayata geçirip, araç kiralama ve akaryakıt giderlerini azaltan Bursa Büyükşehir Belediyesi 12 milyon lira tasarruf etti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 10 ay önce göreve geldiğinde belediyede görevli daire müdürlerinin kullandığı makam araçlarını toplamıştı.

Aktaş, İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş’i ziyaretinde yaptığı açıklamada, göreve geldiklerinde araç konusunda ciddi bir tasarrufa gittiklerini belirterek, "Kamuda kaynaklar o kadar çok hayratça kullanılıyor ki, aslında bu tasarruf politikasını sadece bir döneme mahsus değil sürdürülebilir şekilde devam ettirmek gerekiyor. Biz bu sıkıntıyı önceden gördük ve nihayetinde bu noktada kararlılığımızı ortaya koyduk. Geldiğimizde mali bir sıkıntı varsa, bir taraftan kaynak üretmeye çalışırken, bir taraftan mevcut giderleri azaltmak gibi bir zorunluluğumuz var. Ama bunu yaparken de asla işleyişi veya yapılan iş ve işlemleri sıkıntıya koymadan yapmamız gerekiyordu. Araçlarla alakalı, otobüs uygulamalarıyla alakalı, akaryakıtla alakalı, makam araçlarıyla alakalı ve bugün geldiğimiz noktada çok ciddi rakamlara ulaştık. BUSKİ’de 26 aracı iade ettik, 53 araç şoförsüze dönüştürülmüş ve 6 milyon 523 bin liralık bir tasarruf sağlanmış. Büyükşehir Belediyesi destek hizmetlerin de 27 araç ve 4 şoför iade edilmiş. 1 milyon 288 bin liralık tasarruf sağlanmış. Otobüs kiralamada yüzde 53’lük bir düşüş söz konusu. 2017 Ocak ve Eylül ayında 2 Milyon 606 bin lira ödenmişken, 2018 Ocak ayında ise 1 Milyon 226 Bin 793 liraya düşmüş ödenek. Toplamda üç ayrı kalemde 9 milyon liradan fazla tasarruf söz konusu. Akaryakıt konusunu da dahil ettiğimizde 12 milyon lirayı geçiyor. Bu kaynaklar benim şahsi kaynaklarım değil, bu kaynaklar şehrin kaynakları. Nihayetinde Büyükşehir Belediyesi bunu farklı kaynaklarda kullanacak. Bana göre bu konuda yol alacağımız daha çok konu var. Asla iş ve işlemlerin sürdürülebilirliği kesintiye uğratmadan "daha yapabileceğimiz çok şey var" diye düşünüyorum. Biz bu uygulamaları ve kısıtlamaları kesinlikle zaman içerisinde devam ettireceğiz.Sayın Bakanımızın ve Bakanlığımızın bu noktadaki yaklaşımlarını 10 ay önceden uygulamaya başladık. O durumda içim rahat ve çok mutluyum" dedi.

Burfaş’ta küçülme tasarrufu getirdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden Burfaş bünyesindeki sosyal tesislerden 17 tanesinin elden çıkarıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Mahfel geçmişte yılda 50 bin lira kazanıyordu. Şimdi biz orayı aylık 120 bin liraya kiraya verdik. Yılda 1,5 milyon liraya yakın kira geliri elde edeceğiz. Burfaş olarak geçen seneki ciromuz 61 milyondu. Bu cironun yüzde 85 ‘i belediye tarafından yapılmış. Bizim sağda solda verdiğimiz iftarlarda yada farklı uygulamalarla. Yani belediyenin yüksek maliyetlerle alım yapması çok iyi iş değil. Tabiî ki belediye de sosyal bir kuruluş. Biz yerel bir yönetimiz. Bunları yine yapacağız ama biz 17 tesisi elden çıkararak şimdi o rakamı zorlamaya çalışıyoruz. Henüz daha rakamlarımız net değil. Ama bunu sene bittiğinde yine oturup hesabını kitabını yapacağız. Yani biz gerçekten uygun fiyatlarla doğru kişilerle buluşacağız. Şunu da unutmamak lazım, sosyal tesisler belediyelerde 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla başlamıştı. Ama o gün özel sektörün çok farklı alternatifleri yoktu. Özel sektörün artık çok ciddi uygulamaları var. Ucuz, orta ve üst segment. Dolayısıyla belediyelerin her köşe başında açtığı bir tesis rantabl olmayabiliyor. Biz 25 yıl önceki bir tarihten bahsediyoruz. Şimdi bu noktaya gelene kadar çeyrek asır geçmiş aradan. Belediye tesisleri yine olsun ama belediye tesisleri az, kaliteli ve uygun fiyatlı olsun. Biz bunu temin etmeye çalışıyoruz. Tabi verimlilik hesabı da yapmaya çalışıyoruz. 17 tesisin tamamı zarar ediyordu bir kere. İçlerinde yılda 100 bin lira 200 bin lira zarar edenler vardı. Yani Mahfel bir yıl boyunca 50 bin lira para kazanıyordu. Mahfel aylık 120 bin liralık kiraya verildi. Bu ve bunun gibi yine bu rakamlar gibi bir önceki yıl bir sonraki yıl ciro bir miktar düşebilir. 43 milyon liralık zararla aldım ben Burfaş’ı. Bunu he ryerde söylüyorum . Ama 40 milyon ciro yaparsanız bu kadar para kazanırsınız. Tabi birde belediye bir kazanç kuruluşu değil. Bir şey yaparken de zarar etmesin kafa kafaya gelsin" diye konuştu.