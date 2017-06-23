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23 Haziran 2017 10:11

(Özel Haber) Cadde ortasında komaya girdi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde uyuşturucu kullandığı öne sürülen genç, cadde üzerinde komaya girdi.

(Özel Haber) Cadde ortasında komaya girdi

23 Haziran 2017 10:11


Olay, dün gece saat 23:00 sularında Ankara yolunda meydana geldi. Sentetik uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen genç, vatandaşların bakışları arasında komaya girerek, yere yığıldı. Genci gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, bir alışveriş merkezinde çalışan güvenlik görevlisi kimliği öğrenilemeyen gencin yüzüne ve başına su dökerek ayıltmaya çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, baygın haldeki gence müdahale ederken, polis ekipleri de soruşturma başlattı.




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