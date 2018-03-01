Diğer
Kategoriler
01 Mart 2018 09:23

(Özel Haber) Camideki sadaka kutusundan paraları böyle çaldı

Bursa’da kimliği belirsiz bir kişi, camideki sadaka kutusunu kırıp, içerisindeki 70 lirayı çaldı.

(Özel Haber) Camideki sadaka kutusundan paraları böyle çaldı

01 Mart 2018 09:23

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, Osmangazi’ye bağlı İsmetiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi, etrafı kontrol ettikten sonra camiye girdi. Burada kameraları fark eden şüpheli, bir süre caminin içerisinde tur attıktan sonra sadaka kutusunun bulunduğu yere geldi. Kimsenin gelmediğinden emin olan şüpheli, daha sonra sadaka kutusunu bir süre kırmaya çalıştı. Kutuyu kırdıktan sonra yerine bırakan şüpheli, daha sonra tekrar etrafı dinledi. Ardından sadaka kutusunu boşaltan şüpheli, içerisindeki 70 lirayı cebine doldurdu. Şüpheli, daha sonra kırdığı sadaka kutusunu yerine bırakıp, olay yerinden uzaklaştı.


İsmetiye Cami İmamı Hüseyin Aydın, “Geçen gün camimizde hırsızlık olayı oldu. Sadaka kutusunun içerisinde yaklaşık 70 lira vardı. Güvenlik kameralarına olay yansıyor. Biz de durumu polise bildirdik” dedi.


Polis, şüpheliyi bulmak için tahkikat başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
5
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    5°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    13°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    13°C
  • Pazar
    Hafif Yağmurlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç