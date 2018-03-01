(Özel Haber) Camideki sadaka kutusundan paraları böyle çaldı

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Osmangazi’ye bağlı İsmetiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi, etrafı kontrol ettikten sonra camiye girdi. Burada kameraları fark eden şüpheli, bir süre caminin içerisinde tur attıktan sonra sadaka kutusunun bulunduğu yere geldi. Kimsenin gelmediğinden emin olan şüpheli, daha sonra sadaka kutusunu bir süre kırmaya çalıştı. Kutuyu kırdıktan sonra yerine bırakan şüpheli, daha sonra tekrar etrafı dinledi. Ardından sadaka kutusunu boşaltan şüpheli, içerisindeki 70 lirayı cebine doldurdu. Şüpheli, daha sonra kırdığı sadaka kutusunu yerine bırakıp, olay yerinden uzaklaştı.

İsmetiye Cami İmamı Hüseyin Aydın, “Geçen gün camimizde hırsızlık olayı oldu. Sadaka kutusunun içerisinde yaklaşık 70 lira vardı. Güvenlik kameralarına olay yansıyor. Biz de durumu polise bildirdik” dedi.

Polis, şüpheliyi bulmak için tahkikat başlattı.