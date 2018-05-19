(ÖZEL HABER) Camilerden çalınan hazineler bulunmayı bekliyor

Manevî değerinin yanı sıra maddî olarak paha biçilemeyen eserler, Vakıflar Genel Müdürlüğünün çalıntı varlıklar arşivinde bulunmayı bekliyor.

Tarihi M.Ö. 5200 yıl öncesine kadar giden, Bithynialılardan Bizans’a, Abbasilerden Hamedanlılara, Anadolu Selçuklu Devleti’nden Osmanlı Devleti’ne kadar pek çok medeniyete beşiklik etmiş Bursa’nın her karışında bu büyük devletlerin kalıntılarına rastlamak mümkün. Bursa, Osmanlılar zamanında birçok mimarî yapı ile süslenmiş, devrinin tanınmış medreseleri ile ilim âleminin merkezi olmuş bir şehir. Her köşesinde camiler, medreseler, hanlar, hamamlar bulunuyor.

Tarihî eser kaçakçıları ve hırsızlar tarafından zaman zaman talan edilen bu yapılardan çalınan yüzlerce eserden geriye sadece fotoğrafları kaldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün çalıntı varlıklar arşivinde Bursa’dan 2002 yılında Tophane Caminden çalınan 15’inci yüzyıla ait mermer tuğla, ile yine aynı camiden geç döneme ait iki cephede dışa taşkın kavisli, üst yüzeyi kartuşlu aynalı, iki yanında sütun bulunan havuz seklinde çeşme, 2003 yılında İznik İlçesi Eşrefzade Mescidi’nden çalınan Osmanlı dönemine ait çiniler, 2004 yılında Yıldırım ilçesindeki Yeşil Camii’nden çalınan eşsiz şadırvan fıskıyesi, 2014 yılında Osmangazi ilçesinde Başcı İbrahim Camii’nden çalınan minber kapıları ve kilim yaygılar, 2009 yılında Osmangazi ilçesindeki Şehzade Mustafa türbesinden çalınan çiniler, Üftade türbesinden çalınan hat levhalar, Ulucami’den çalınan hat levhaları, 2012 yılında Yıldırım Şible Camii’nden çalınan prinç şamdanlar, 2012 yılında Osmangazi ilçesindeki Hacı Sevinç Camii’nden çalınan ahşap saatler, 2015 yılında Satı Fakıh Camii’nden çalınan el yazması mushaf, 2016 yılında Şahadet Camii’nden çalınan tarihî saatler bunlardan sadece bazıları.

Öte yandan Türkiye genelinde 12 ayrı müzeden toplan 70 kültür varlığı çalınırken, 145 koloksiyonerden yüzlerce tarihi kültür varlığı da çalınmış durumda. Vakıflar Genel Müdürlüğünün çalıntı varlıklar arşivinde bulunmayı bekleyen eserlerin geri kazanılması için herhangi bir çalışmanın yapılıp yapılmadığı ise merak konusu.