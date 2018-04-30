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30 Nisan 2018 09:26

(Özel haber) Çok özel ayaklara deriden özel ayakkabı

Bursa’da 50 yıldır ayakkabı imalatı yapan Cemal Öz, müşterilerine özel ayakkabı yapıyor.

(Özel haber) Çok özel ayaklara deriden özel ayakkabı

30 Nisan 2018 09:26


Çocuk yaşta başladığı ayakkabı imalatında 50 yılı deviren ayakkabı ustası Cemal Öz, (65) dana, keçi, koyun ve manda derisinden özel sipariş üzerine ısmarlama ayakkabı imalatı yapıyor. Müşterilerinin ayak kalıplarını çıkartan usta ayakkabıcı, herkesin isteğine göre özel ayakkabı imal ediyor. Öz’ün her kesimden müşterisi mevcut, hatta yurt dışından bile gelenlere özel ayakkabı imal ediyor. Her çeşit özel ısmarlama ayakkabıyı büyük bir ustalıkla yapan Öz, taleplere yetişmekte zorluk çekiyor.


Yazlık ve kışlık olmak üzere ayakkabı imal eden Cemal Öz, bir 2 çift ayakkabıyı 3 günde imal edebiliyor. Oldukça meşakkatli bir iş olan ayakkabı imalatını tamamen el işçiliği ile yapan usta, özel ayakkabıları 100 ile 180 lira arasında değişen fiyatlarla satıyor.


Sipariş üzerine tamamen el işçiliğiyle ayakkabı imalatı yaptığını ifade eden Cemal Öz, "Ben özel sipariş üzerine 4 çeşit manda, koyun, keçi ve dana derisinden ayakkabı yapıyorum. Ayakkabılarımı tamamen elde ve deriden imal ediyorum. Özel ayakkabı yaptırmak isteyen müşterilerimin ayak kalıplarını alarak onların istekleri üzerine modellerde ayakkabı yapıyorum. Müşterilerimin arasında her kesimden insan var, yaptığım ayakkabıları ayaklarında problem olanlar ve normal kalıp ayakkabı ayağına uymayanlar tercih ediyor. Bir de sağlıklı deriden ayakkabı giymek isteyenler tercih ediyor. 2 ayakkabıyı 3 günde tamamen elde imal ediyorum. Ayakkabılarımı 100 ile 180 lira arasında değişen fiyatlarla satıyorum. Benden sonra yanımda bu işi devam ettirecek kimse yok" dedi.




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