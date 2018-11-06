(Özel Haber) Dağcılardan vefa tırmanışında müthiş görüntüler ortaya çıktı

Bursa'da bir araya gelen 70 dağcı, ilk dağcılık federasyonu başkanı Latif Osman Çıkıgil'in (LOÇ) adını yaşatmak için Uludağ'ın zirvesine tırmanıp kamp yaptı. Dağcıların yürüyüşü ve krater Göller Bölgesi'ndeki kamp yapmaları drone ile havadan da görüntülendi.

Her yıl Bursa Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisa Kulübü'nün (BUDAK) düzenlediği yürüyüşün bu yıl 22'incisi gerçekleştirildi. Türkiye'nin 15 şehrinden gelen 70 dağcı, Uludağ oteller bölgesinde toplandı. Sırtlarında çadır ve ekipmanlarıyla birlikte yürüşe başlayan dağcılar, ilk gün 11 kilometre yürüdükten sonra Kilimli göl mevkiinde kamp attı. Ertesi gün yürüyüşe devam eden dağcılar, 2 saatlik yürüyüşün ardından yer yer karla kaplı zirveye ulaştı. Burada 1936 ve 1941 yıllarında Türkiye'nin ilk dağcılık federasyonu başkanlığını yapan Latif Osman Çıkıgil (LOÇ) anıldı. Buradaki törenin ardından dağcılar iki guruba ayrıldı. Bir grup geri dönerken, diğer gurup yürüyüşe devam etti. Grup, 3 gün daha yürüp İnegöl Oylat köyünde parkuru bitirdi.