(Özel Haber) Dernek başkanı camide imamın üzerine yürüdü, araya cemaat girdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dernek başkanı ile imamın arasındaki tartışma güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

2 yıldır Halitpaşa Camii'nde görev yapan imam Nuri Kaçan, 13 Eylül tarihinde akşam namazını kıldırdıktan sonra dernek başkanının müdahalesiyle karşılaştı. Dernek başkanı ile imam arasında yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde camide bulunan cemaatin araya girerek ayırdığı görülüyor.

Diyanet Sen Bursa 2 Nolu Şubesi Başkanı Tevfik Bak, bir basın açıklaması yaparak olayı kınadı. Bak, "Camilerimiz hayırseverlerin katkılarıyla bu ülkeye kazandırılan mabetlerdir. Camilerin kişiselleştirilmesi söz konusu olamaz. Camiler halkımıza hizmet vermek için inşa edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilmiş imamlarımız camilerimizin resmî sorumlularıdır. İmamlarımızın bağlı oldukları kurum Diyanet İşleri Başkanlığıdır. Bugün İnegöl'de yaşanan olay bir kurumun işleyişine, din görevlilerinin mücadelesine büyük bir hakarettir. Dernek başkanları camilerimizde imamların amiri değildir. İmamlarımıza ahkam kesen, emirler yağdıran bu kişiler hayır hasenat vasfını kişiselleştirmektedir. İmamlarımızın görevleriyle ilgili en ufak bir sıkıntı yaşanmazken, imam lojmanları ile ilgili esas kanun ve hükümler ortadayken ‘Burası benim, senin kiranı 1000 lira yaptım. Bunu elden ödeyeceksin' demek camiyi ticarethane gibi kullanmaktır. Camilerimizin eksikleri ile uğraşması gerekenler, tek fazlalık imamlarmış gibi davranamaz. Unutmayın camiler Allah'ın birer mabedi, imamlar da Diyanet İşleri Başkanlığımızın birer görevlileridir. Hesap soracak olan kurum bellidir, hesap verecek olan görevliler bellidir. Bir daha bu tarz olayların yaşanmaması adına bu talihsiz vakadan ders çıkarılmalı, hukukî haklarımızı arayacağımız unutulmamalıdır" diye konuştu