(ÖZEL HABER) Dev karıncayiyen Bursa’da yavruladı

2016 yılında Almanya Dortmund Hayvanat Bahçesi’nden Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne getirilen bir çift dev karıncayiyen yavruladı. İri tırnaklarıyla karınca yuvalarını kazıyarak karıncaları yiyerek beslenen bu türün yavrusu 1 yaşına kadar annesinin sırtında yaşıyor. İlk 3 ayı anne sırtından inmeyen, daha sonra gördüğü tehlike karşısında 1 yaşına kadar anne sırtına çıkan yavru, 50 kilograma kadar büyüyor.

Bursa Hayvanat Bahçesi yetkilisi, “Karıncayiyenler 2016 yılında Almanya’nın Dortmund Hayvanat Bahçesi’nden getirildi. Aynı zamanda Dortmund Hayvanat Bahçesi, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryum Birliği’nin karıncayiyenler koordinatörüdür. Yani Avrupa çapında en çok karıncayiyen tecrübesine sahip yer burasıdır. Onlarda bir dişi bir erkek olarak bize bağışta bulunmuşlardı. Türkiye’de ilk defa dev karıncayiyen yavrusu burada dünyaya geldi. Bunların doğurması ve bakılması çok zor bir iştir. Beslenmesi zordur. Şu an Türkiye hayvanat bahçelerinde bu tür de yok” diye konuştu.