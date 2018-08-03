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03 Ağustos 2018 09:16

(Özel Haber) Deve kuşu yumurtasıyla fakülteye öğrenci çekmeye çalıştılar

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde tanıtım günleri başladı.

(Özel Haber) Deve kuşu yumurtasıyla fakülteye öğrenci çekmeye çalıştılar

03 Ağustos 2018 09:16

Öğrenci adaylarını fakültelerine çekmek isteyen hocalar, stantlarda ürettikleri ürünleri öğrenci adaylarına sunuyor.


Tanıtım günlerinde en çok ilgiyi Ziraat Fakültesi standı çekiyor. Fakültede üretilen deve kuşu yumurtası, deve kuşu derisi, organik sebzeler, sıvı yağ, meyve suyu, buğday ve pek çok ürün teşhir ediliyor. Öğrenciler ise üniversitenin üretken fakültesine büyük ilgi gösteriyor. Sergilenen ürünlerden en çok ilgiyi deve kuşu yumurtası görüyor. Tanıtım günlerinde tüm fakülteler açtıkları stantlarda öğrenci adaylarına fakültelerini ve yaptıkları işleri tanıtıp anlatıyor.


Tanıtım günleriyle ilgili bilgi veren Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ak, “Yeni üniversiteyi kazanan öğrencilerimiz için fakültemizin ve diğer fakültelerin tanıtımları var. Ziraat Fakültesi 1981 yılında kurulan Uludağ Üniversitesi’nin eski fakültelerinden biri. Burada bitkisel ve hayvanî üretim ve bu ürünlerin işlenmesi dahil konularda eğitim verilmekte. Tarım bildiğiniz gibi insanlık tarihinin çalışma alanlarından bir tanesi. Emekli ve zengin olduğunda insanların hayallerinden biri çiftlikte yaşamak. Ben öğrencilerimizi şanslı görüyorum. Doğayla iç içeler. İnsanların beslenmesine katkıda bulunuyorlar. Tanıtım günleri 12 Ağustos tarihine kadar devam edecek” dedi.




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