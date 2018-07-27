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27 Temmuz 2018 11:42

(Özel Haber) Devrilen 190 yaşındaki çınar lüks otomobili hurdaya çevirdi

Bursa’nın tarihi surlarının dibinde bulunan 190 yaşındaki çınar ağacı köklerinin çürümesi nedeniyle büyük bir gürültüyle lüks otomobilin üzerine devrildi.

(Özel Haber) Devrilen 190 yaşındaki çınar lüks otomobili hurdaya çevirdi

27 Temmuz 2018 11:42

Olayın gece saatlerinde olması muhtemel bir faciayı önledi.


Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Parkı’nda tarihi surların dibinde bulunan 190 yaşındaki anıt çınar ağacı köklerinin çürümesi sebebiyle gece 03:00’de büyük bir gürültüyle devrildi. Gündüzleri kabalık olan parkta çınarın gece saatlerinde devrilmesi muhtemel bir faciayı önledi. Çınar ağacının üstüne devrildiği bir lüks otomobil hurdaya dönerken, diğer bir otomobilin ise camları kırıldı. Mahalleli ise çınar ağacının çürük olduğunu yetkililere bildirmelerine anıt ağaç olduğu için hiçbir önlem alınmadığını, çocukların oynadığı parkta çınarın gece saatlerinde devrilmesinin bir faciayı önlediğini söyledi.


Parkta sürekli oynayan çocuklar ise "Büyüklerimiz bu çınar ağacının çürük olduğunu her an devrilebileceğini bize söylüyorlardı. Biz de bu çınar ağacının altında oynamıyorduk. Ağaç çürüktü” dedi.




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