Sanatçısından hemşiresine kadar herkese kapısını açan Dilruba Evlerinde herkesin yüzü gülüyor.

Bursa’da 15 yıl önce Hatice Dilruba tarafından yalnızlara, sokakta kalanlara ve yardıma muhtaçlara ne yapabiliriz düşüncesiyle kurulan dernek, bugünlerde Bursa’nın en gözde mahallelerinde Özlüce’de hizmet veriyor. Ses sanatçısından hemşiresine, Suriyelisinden kendini bile tanımayanlara kapılarını açtığını belirten Dilruba Evleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Duman, “Buranın gönüllü çalışanıyım. Üstümüze düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. 15 yıl önce Yeşil’de Hatice Dilruba tarafından 3-4 gönüllü arkadaşı ile birlikte insanlık için ne yapabiliriz sorusu üzerine kuruldu. Önce komşulardan bakıma muhtaç ve yoksul olan kendine bakmakta zorlanan insanlara yardım eli uzatılarak başlandı. Sonra bir başka sokakta aç olan insanlara yemek yapıldı. Bir derken 2 oldu. 3 -5 derken ev kiralandı. Sonra bir ev yetmiyor bir ev daha kiralandı. Böyle geçen yıla kadar Yeşil’de 4-5 evde faaliyetler yürütüldü. Özlüce’de bağışlanan bir araziye bu bina inşaat şirketi tarafından çok güzel bir şekilde otel statüsünde yaptı. Şu an 120 yatak kapasitesiyle aşağı yukarı 110 kişiye bakılıyor. Bu rakam bazen 100 bazen ise 120 oluyor” dedi.

Herkese her zaman kapılarının açık olduğunu bir gerekçenin olmadığını belirten Duman, “Sokakta kalmış çaresiz, aciz herkese bizim kapımız açık. Bazıları geçici dönem geliyor. Kışın gelenler var. Nisan’da gidiyorlar. 15 yıldır yanımızda olan teyzelerimiz var. İhtiyaç devam ettiği sürece burada kalabiliyorlar. Şu an 24 çalışanımız var. Hasta bakıcılarımız, aşçımız, 24 saat hizmet verildiği için vardiyalı çalışılıyor. Ama çalışanlarımız gönüllülük esası ile burada. Masraflarımızı gönüllüler bağışlar ile karşılıyorlar. Bursa Valisi İzzettin Küçük göreve başladıktan sonra bize çok destek oldu” diye konuştu.

Dilruba Evleri gönüllüler gönüllülerle yürüdüğü için yetersiz kaldığına da dikkat çeken Duman, “Her gün bize onlarca talep geliyor. 20 tane evi böyle bir ayda doldururuz. Toplum içinde çok ihtiyaç var. Yapılması gerekenler hazır kentsel dönüşüm projeleri varken her sitenin içine böyle bir yer yapılsa o sitedeki yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine hizmet verse o bile yeterli. Toplum buna çok duyarlı. Biz vakıf medeniyetinden geliyoruz. Vakfı modern hayata dönüştürmeliyiz” şeklinde fikrini de beyan etti.