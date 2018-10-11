(Özel Haber) Doğalgaza 3 ayda 3 kere zam geldi, yün don satışları patladı

Kış öcesi son 3 ayda doğalgaza 3 defa zam gelmesiyle yün iç çamaşırı satışları patladı. Vatandaşlar bu kış doğalgaz sobalarının ve kombilerin düğmelerini kısmayı düşünürken, ısınmak için farklı yollara yöneldi. Bursa'da 25 yıldır yün içlik satan Naci Bağcı ise dükkanın camına, “Doğalgaz faturalarını düşüren donlar burada” diye yazı astı. Kış öncesi işlerinin açılmaya başladığını ifade eden Naci Bağcı, “Kış yaklaşmaya başladı. İşlerimiz canlanmaya başladı. Satışlar iyi, astığımız afişle doğalgaz fiyatlarını düşüren donların bizde olduğunu belirtiyoruz. Yün içlikleri genelde üşüyenler, çok terleyenler ve sıyatik ağrıları olanlar tercih ediyor. Yün içliklerin takımı 140 lira, defolu olanlar ise 90 lira” dedi.