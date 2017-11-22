A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın tecrübeli oyuncusu Doğuş Balbay, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını cevapladı. Dünya Kupası Eleme maçında Letonya ile oynayacaklarını karşılaşmayı değerlendiren Balbay, "Burada 3-4 gün beraber olup, Letonya maçına, 1 gün arayla da Ukrayna maçına çıkacağız. Hazırlanma sürecimiz uzun olmadığı için setleri tekrarlayıp, bir arada oynamaya alışabilirsek bizim için o kadar iyi. Birbirimizi aşağı, yukarı tanıyoruz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız da var. Güzel bir kaynaşma ortamıyla beraber kendi seyircimiz önünde ilk maçımıza çıkacağız. Umarım Letonya maçında galip gelir, Ukrayna’ya öyle gideriz" diye konuştu.

"Seçim yapma zorunluluğunda kaldık"

Balbay, milli takım maçlarının ve Euroleague müsabakalarının aynı anda olmasıyla alakalı soruya, "Özellikle bizler için zor bir durum. Takımlarımız bu hafta maçlara çıkacak. Biz onların yanında olamayacağız. Takımımız da zor durumda kalıyor. Öyle bir takvim içerisine soktular ki seçim yapmak zorunda kaldık. Anadolu Efes bu konuda bize olumlu yaklaştı. Milli takım forması giymemizde bize engel koymadı. Bu takvim FIBA’nın ve Euroleague’nin karmaşasından dolayı böyle bir durum oldu. En azından anlaşma olsaydı maçlar aynı ana denk gelmezdi. Bizler de oyuncu olarak mağdur olmazdık. Kulübümüzü de mağdur duruma sokmazdık. Böyle bir ortam oluştu. Bizim de konsantre olmamız gereken yer milli takım. Kalbimizin bir ucu da kulüp takımlarımızda. Benim takımım Anadolu Efes ama Fenerbahçe’nin de başarılı olmasını isterim. Sonuçta onları yalnız bıraktık. Takvim bu şekilde. Letonya maçına konsantre olduk" şeklinde cevapladı.

"Önemli olan bu altyapıyı iyi yapmak"

Takımda güzel bir hava yakaladıklarını anlatan Balbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem seyircimizin desteği, hem de basketbolseverlerin desteğiyle birlikte Avrupa Şampiyonası ile birlikte güzel bir hava yakaladık. Ufak bir değişim oluyor. Yeni bir jenerasyon geliyor. Bizim bu 12 Dev Adam ruhunu yaşatabilmemiz gerekiyor. Kabuk değişimiyle birlikte daha mücadeleci, göze hoş gelen basketbol oynamak istiyoruz. Tecrübesizlikten kaybedilen maçlar olacaktır ama önemli olan bu altyapıyı iyi yapmak. Biz de tecrübelerimizi genç arkadaşlarımıza aktarıyoruz. Önümüzdeki senelerde yine 2010 veya 2001’deki gibi madalyalara uzanmak istiyoruz."

"Eğitimsiz ve kötü bir açıklamayı kınıyorum"

Bir televizyon kanalında Rasim Ozan Kütahyalı’nın Boşnaklarla ilgili söylediği sözlerin sorulması üzerine Balbay, "Gerçekten çok talihsiz bir açıklama. Böyle eğitimsiz ve kötü bir açıklamayı kınıyorum. Gerekli tepkiyi kamuoyu da verdi. Spor yorumcularına yakışmayacak bir yorum" diye cevap verdi.