Bursa Çorba Gönüllüleri her akşam dışarıda kalanların ve çalışanlara çorba dağıtarak yürekleri ısıtıyor.

Kendilerine ‘Bursa Çorba Gönüllüleri’ adını veren bir grup yürekli insan, kar ve buzla birlikte dondurucu Bursa gecelerinde evsiz, kimsesiz ve dışarıda çalışmakta olan insanlara çorba ikram ediyor. Gönüllülerden Aslı Yıldırım, 2 ay önce bu grubun oluştuğunu dile getirerek, “Havalar soğudu insanlar dışarıda çalışıyor ve dışarıda kalmak yaşamak zorunda olanlar var. Onlar adına bir şeyler yapmak istedik” dedi.

Günden güne gönüllülerin sayısının arttığını ifade eden Yıldırım, kalabalık bir grup olduklarını ifade ederek, "Birilerine ulaşmaya çalışıyoruz. Umarım da başarılı oluyoruz. Bu durumda daha çok kişiye ihtiyaç duyuyoruz. Çorba gönüllüleri her ilçe ve illerden gönüllülerin birleştiği bir dernek. Aslında tam dernek değil ama dernek olma yolunda ilerliyoruz. Farklı projeler düşünüyoruz ama şimdilik içlerini ısıtabilecek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Her gün yaklaşık 120 kişilik çorbamız var. Sosyal medyadaki grubumuzda paylaşımlar yapıyoruz. Oradan bizlerle iletişime geçip çorbaları ulaştıranlar var. Bizler de gücümüzü ortaya koyarak çorbaları yerine ulaştırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Bir diğer gönüllü Serkan İnal ise “Bursa çorba gönüllülerine yeni katıldım. Bu akşamın grup lideriyim. Yeni çıkan arkadaşlara güzergahları söylemek için her gün grup lideri oluyor. Havalar çok soğuk ve sokakta yatan insanlar var. Bizde 1 tas çorba ile onların içini ısıtmak istiyoruz. Her gün çığ gibi büyüyoruz. Ev hanımları çorbamızı yapıyor. Kaşık ve ekmek desteği veren arkadaşlar var. Onlarla beraber her akşam 5-6 kişilik grupla çorba dağıtımına çıkıyoruz” dedi.

Çorba alan bir vatandaş ise “Her akşam çorba getiriyorlar. Kimin emeği, parası geçtiyse Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.