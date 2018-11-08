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(ÖZEL HABER) - Duba hırsızları kameralara yakalandı

Bursa’da bir iş yerinin dubalarını çalan hurdacılar güvenlik kamerasına yakalandı.

Bursa'da bir iş yerinin dubalarını çalan hurdacılar güvenlik kamerasına yakalandı.


Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan bir işyerinin önünde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, işyerinin önünden hurda arabalarıyla geçen iki çocuk görülüyor. Dubaların farkına varan çocuklar geri gelerek, dükkanın önünde bulunan dört adet dubayı ve metalleri alıp hızla uzaklaşıyor.


Polise ihbarda bulunan iş yeri sahibi Kadir Gülmez, polis ekiplerine güvenlik kamerasında eşkâlleri belli olan şüphelilerin görüntüsünü verdi. Bunun üzerine polis ekipleri şüphelilerin peşine düştü.


İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan Kadir Gülmez, "Geçen hafta sabaha karşı dubaları bırakıp evimize gitmiştik. Sabah geldiğimizde dubaların yerinde olmadığını gördük. Kamera kayıtlarını incelediğimizde iki tane kağıt toplayan şahsın dubaları alıp gittiğini gördük. Durumu polise bildirdik'' dedi.

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