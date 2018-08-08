Bursa’yı gezen ve kültürünü tanıyan öğrenciler, en çok kebabı beğendiklerini söyledi.

Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Bursa Şubesi ve Yunus Emre Enstitüsü’nün ortaklaşa yürüttü çalışma kapsamında dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye gelen bine yakın öğrenci, bulunduğu şehrin kültürünü yakından inceleme ve uygulama fırsatı buluyor. Bursa’ya 40 farklı ülkeden 48 öğrenci gelirken, iki gruba ayrılan öğrenciler, hem şehri geziyor hem de Türk kültürünü yakından tanıma imkanı buluyor. İtalya, Fransa, Amerika, Arjantin, Gana, Mısır, Malezya, Nijerya, İngiltere gibi ülkelerden gelen toplam 25 öğrenci, BUSMEK’te düzenlenen programda Türk yemekleri yapmayı öğrendi.

“Osmanlı tarihinin Bursa’daki kalıntılarını görmek beni çok heyecanlandırdı”

Dolma saran, mantı, köfte gibi yemekler yapan öğrenciler, yaptıkları yemekleri de hep birlikte yedi. Türk yemeklerinin çok güzel olduğunu ifade eden Malezyalı Xın Yı Tan, “Türk yemekleri çok güzel bugün sarma sarmayı öğrendik. Türkiye’ye ilk defa geliyorum. Türkiye’ye bir daha gelmek istiyorum. Kapadokya’yı görmek istiyorum. Türk insanlarını, kültürlerini ve yemeklerini çok beğendim. Osmanlı tarihinin Bursa’daki kalıntılarını görmek beni çok heyecanlandırdı. Kendi ülkeme döndüğümde öğrendiğim bütün yemekleri yapacağım. En çok İskender Kebap’ı çok beğendim" dedi.

“Nijerya’ya gittiğimde sarma sarmaya devam edeceğim”

Nijerya’dan gelen 31 yaşındaki Njideka Dimgba da, “Türk mutfağı ile bazı yemeklerimiz benziyor. Ancak Nijerya’ya gittiğimde sarma sarmaya devam edeceğim. Bizim için bu güzel bir deneyim oldu. Türk insanının misafirperverliği beni çok mutlu etti. Bursa’da ise dağından denizine her şeyi ile yeşil bir şehir olması çok dikkatimi çekti” diye konuştu.

Türk yemeklerini öğrenmenin çok güzel olduğunu dile getiren Bangladeş’den gelen Sadikur Rahman ise, “Türkiye’yi zaman geçirdikçe sevmeye başladım. Türk yemeklerini öğrenmek çok zevkli. Türk kahvesini ve kebabı çok beğendim” dedi.

Ankara Üniversitesi TOMER Bursa Şubesi Müdür Yardımcısı Mesut Ege Demirtaş, “Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen ‘Türkçe Yaz Okulları’ kapsamında 118 ülkeden bine yakın öğrenci Türkiye’ye geliyor. Bursa’da 24 farklı ülkeden 25 öğrenciyi burada misafir ediyoruz. Fransa’dan İtalya’ya, Nijerya’dan Arjantin’e kadar birçok farklı ülkeden gelen öğrencilerimiz var. 4 hafta boyunca burada ağırladığımız öğrencilere gün içerisinde sabah Türkçe dil eğitimi verirken, öğleden sonra ise o şehrin kültürünü tanıma fırsatı buluyorlar. Son haftada ise İstanbul’da bütün öğrenciler buluşacak” şeklinde konuştu.