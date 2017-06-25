Karacabey’in Yeniköy beldesinde bulunan ıhlamur ormanlarında yaklaşık 1 ay sürecek olan ıhlamur hasadı başladı. Sadece bölge halkının kontrollü bir şekilde gerçekleştirdiği ıhlamur toplama işi geçtiğimiz günlerde başladı. Birçok derde deva olduğu söylenen ve kış aylarının vazgeçilmez içeceği ıhlamur Karacabey Yeniköy halkına önemli bir gelir sağlıyor.

Ihlamur toplayan 60 yaşındaki Ahmet Çolak, bu sene ağaçlarda çok fazla ıhlamur olduğunu dile getirerek, "Bereketli bir yıl, ağaçlar ıhlamur dolu. Geçen yıl ıhlamur yoktu" dedi.

Geçtiğimiz yıl ıhlamurun kilosunu 80 TL ile 100 TL arasında satıldığını belirten Çolak, ıhlamur toplamanın inceliklerini de anlattı. Ihlamur ağacının gevrek olduğunu söyleyen Çolak, "Allah korusun, her yıl civar köylerde 3 -5 kişinin ıhlamurdan düştüğünü duyarız. Sakat kalanlar var. Dikkat edeceksiniz, bu iş telaşe istemez. Ben ıhlamur toplarken en tepeleri kesmem. Ağacın en ucunu keserseniz işi biter" diye konuştu.

Ihlamurun güneş alan yerlerinde çiçeklerin yeni açtığının altını çizen Çolak, "Güneş alan ıhlamur erken geçer. Gölgedeki çiçekler bence daha güzel. Daha sağlıklı, haşlanmış olmuyor” dedi.

Bölgede yaşayan ve ıhlamur balı ile uğraşan Fatih Adatepe, "Türkiye’nin değil, dünyanın en büyük ormanlarına sahibiz. Köylü vatandaşlar ticaretini yapıyor. Bunun yanı sıra Türkiye’nin her tarafından arıcılar geliyor. Burada arı yetiştiren ıhlamur balı üretiyor" ifadelerini kaydetti.

15 yıldır ıhlamur toplandığını dile getiren Erol Çolak ise, ıhlamurun daha sonra makasla çiçeklerini kestiklerini ve kuruttuklarını anlattı. Çolak, "Bu bölge Türkiye’nin en kaliteli ıhlamur bölgesi. Açmadan çiçekler toplanmaz. Fazla beklerseniz de geçmiş olur. Zamanında toplamanız gerekiyor" dedi.

Erol Çolak’ın eşi Neslihan Çolak da ıhlamur toplamanın zor olmadığını sadece sineklerin rahatsızlık verdiğini dile getirdi.