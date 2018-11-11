(Özel Haber) ‘Düşes' sağlığına kavuşuyor

Karabük'te tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan boz ayı, sağlığına kavuşmak için gün sayıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Karabük'te yaralı olarak bulunan boz ayının tedavisine Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı'nda devam ediliyor. ‘Düşes' ismi verilen boz ayının vücudunda birçok saçma olduğu çekilen röntgenle ortaya çıktı. Yaralarının aşırı enfeksiyon kapması, çok zayıf ve bitkin olması sebebiyle Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tedavi edilen Düşes'in kısa sürede ormanlara geri dönmesi için gayret sarf ediliyor.

Yaklaşık 80 ayıya 30 hektarlık alanda hizmet veren Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı'nda bakıcılar tarafından yakın takipte olan Düşes, tabiatta hayatını sürdürecek kadar sağlıklı olması halinde yeniden ormana bırakılacak. Üzerine takılacak vericiyle doğal ortamında da yakından takip edilecek olan Düşes, yeniden sağlığının bozulması halinde barınaktaki diğer arkadaşları ile yaşayacak.