Diğer
Kategoriler
01 Ocak 2017 13:03

(Özel Haber) Eksi 10 derecede kar helvası yapıp yediler

(Özel Haber) Eksi 10 derecede kar helvası yapıp yediler

01 Ocak 2017 13:03

Bursa’da bir grup dağcının Uludağ’ın zirvesinde eksi 10 derecede kardan helva yapıp yemeleri sosyal medyada tıklama rekoru kırdı.
Timsahlar Trekking Grubu üyeleri, yeni yıl sabahı Uludağ eteklerinde yürüyüşe çıktı. Her yıl geleneksel olarak düzenledikleri yürüyüşte Maksem Mahallesi’nden zirveye yürümek için toplanan dağcılar, zaman zaman 1,5 metreyi bulan karda yürüdü. Yanlarında getirdikleri pekmezle karın üzerine döküp kar helvası yapan dağcılar, yerden kaşık kaşık pekmezli kar yedi.
Bu sene altıncısını düzenledikleri yürüyüş hakkında Timsahlar Trekking Grubu adına açıklama yapan Hasan Salihoğlu, "Hava şartları oldukça olumsuz olmasına rağmen ekibimiz sağlam herkese güveniyoruz. Parkuru akşam saat 6 gibi tamamlamayı düşünüyoruz. Ayrıca geleneksel yürüyüşlerimizde kar helvası da yapıyoruz. Pekmezimizi doğal karın üzerine dökerek yaptığımız bir ritüelimiz var. Oldukça eskiye dayanan bir gelenek, Osmanlılar’da ilk yağan kar bu şekilde karşılanırmış. Bizde bu şekilde karşıladık" diye konuştu



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
7
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    10°C
  • Cuma
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç